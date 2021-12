UFFICIALE - Emergenza Covid-19 anche nel basket: rinviato il prossimo turno di Serie A

L'emergenza Covid-19 si è abbattuta anche sul mondo del basket e in Italia la federazione ha deciso di rinviare tutta la prossima giornata di Serie A, compresa ovviamente Napoli-Fortitudo, a causa delle tante positività riscontrate nelle diverse società. La decisione, come si legge nel comunicato ufficiale della LBA, è stata presa in seguito "al repentino aumento esponenziale dei contagi da Covid-19 in tutto il Paese che ha coinvolto e sta coinvolgendo da alcuni giorni molte società".