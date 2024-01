UFFICIALE - GeVi Napoli Basket qualificata alle Final 8 di Coppa Italia: battuta anche Venezia

La GeVi Napoli Basket si è qualificata alla Final Eight Frecciarossa Coppa Italia che si disputerà al PalaOlimpico di Torino dal 14 al 18 Febbraio.

La GeVi Napoli Basket si è qualificata alla Final Eight Frecciarossa Coppa Italia che si disputerà al PalaOlimpico di Torino dal 14 al 18 Febbraio. Con questo prestigioso traguardo, raggiunto prima del match contro la Reyer Venezia per la sconfitta rimediata dalla Givova Scafati contro la Bertram Derthona Tortona, gli azzurri hanno poi battuto i veneti. A Venezia, campo finora imbattutto, il Napoli Basket si è imposto 89-81. Sokolowski è stato il miglior realizzatore della Generazione Vincente con 22 punti, ma ben cinque giocatori hanno finito l'incontro in doppia cifra.

Tabellino: Ennis 4, Pullen 19, Owens 15, Zubcic 17, De Nicolao, Sokolowski 22, Lever 2, Brown 10, Mabor, Ebeling, Sinagra n.e., Bamba n.e.