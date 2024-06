UFFICIALE - Gevi Napoli Basket, Zapalowski nuovo assistant coach: le prime dichiarazioni

La Generazione Vincente Napoli Basket comunica che Marek Zapalowski ricoprirà il ruolo di Assistant Coach, completando lo Staff Tecnico di Igor Milicic.





Zapalowski, classe 1985, inizia la sua carriera da allenatore nella stagione 2007/08 come Head Coach del BTS Pulaski Warszawa, in Polish League femminile. È stato tra gli altri, Assistant Coach e poi Head Coach dello Znicz Basket Pruszkow, in Polish League, fino a Giugno 2023 ha rivestito il ruolo di Assistant Coach del Legia Warszawa, con l’esperienza sia in FIBA Europe Cup che in Basketball Champions League, infine quest’anno è tornato, dopo l’esperienza nel 2019, ad essere Assistant Coach dell’Under 18 della Nazionale Polacca. Diverse le sue esperienze di stage presso alcuni Club come l’Unicaja Malaga, il Paris Basketball ed il Fenerbahce Istanbul.

Di seguito le prime dichiarazioni del nuovo Assistant Coach, rilasciate al sito del club, Marek Zapalowski: “Marek Zapalowski arriva a Napoli con il ruolo di Assistente, ed insieme a Francesco Cavaliere, sarà la coppia che aiuterà Igor Milicic nello sviluppo della squadra. Marek è un allenatore che conosce bene la metodologia di lavoro di Coach Milicic e pensiamo che sarà un valore aggiunto per la squadra.”

