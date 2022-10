ADL gongola: "Da Washington ho goduto per una partita spettacolare!"

Oggi il presidente Aurelio De Laurentis non era presente al Maradona per la sfida del Napoli contro il Sassuolo.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi il presidente Aurelio De Laurentis non era presente al Maradona per la sfida del Napoli contro il Sassuolo. Il patron azzurro ha assistito al match dagli Stati Uniti, al termine del quale ha esultato su Twitter: "Da Washington ho goduto per una partita spettacolare!".