ADL risolleva il Napoli: cambio in panchina, vicinanza e apertura a 4 rinnovi: la situazione

Aurelio De Laurentiis si è ripreso il suo Napoli, scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno raccontando le mosse per risollevare la squadra. Non si è fermato all’esonero di Ancelotti e alla scelta di puntare su Gattuso o agli allenamenti seguiti a bordo campo, sfidando anche la pioggia: "De Laurentiis a Castel Volturno è stato operativo, ha guidato la macchina delle relazioni con la collaborazione dei dirigenti Giuntoli e Chiavelli e accelerando sul fronte dei rinnovi. La priorità è costituita dal destino di Callejon e Mertens, il cui contratto scade a giugno. Il patron ha comunicato all’attaccante belga che fa parte del progetto tecnico, Gattuso lo considera un giocatore importante nel suo 4-3-3, dove ha in mente di riportarlo alle origini, nel ruolo d’esterno offensivo. De Laurentiis ha apprezzato l’umiltà di Callejon nelle difficoltà post-ammutinamento, la sua volontà di raggiungere la pace tra squadra e società nella consapevolezza di aver commesso un errore che ha poi portato alle multe e all’ansia per un’ipotetica vertenza legale in merito ai diritti d’immagine. Il presidente ha comunicato a Callejon di volergli rinnovare il contratto, ha ribadito la volontà di confermare lo stesso ingaggio allungando l’intesa fino al 2022, il suo agente Quilon chiede un riconoscimento economico, la prossima settimana potrebbe esserci un incontro tra le parti. Si sono intensificati anche i contatti con l’entourage di Allan, giocatore fondamentale negli equilibri tattici di Gattuso che lo considera il più adatto a ricoprire il ruolo di vertice basso della mediana. È in arrivo a Napoli il procuratore di Zielinski che ha il contratto in scadenza nel 2021 e da tempo tratta il prolungamento dell’intesa, entro lunedì dovrebbe esserci un incontro con la società".