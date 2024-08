Bomba dall’Inghilterra: il Chelsea rifiuta 30mln del Napoli per Lukaku, la richiesta

Il Napoli ha offerto al Chelsea 30mln per Romelu Lukaku: 5mln per il prestito e 25 per l'obbligo di riscatto, ma il club inglese sembrerebbe restare fermo sulle proprie posizioni. Dall'Inghilterra, infatti, fanno sapere che i Blues ha rigettato al mittente la richiesta formulando una controrichiesta.

Il giornalista inglese Ben Jacobs, ben informato sui movimenti di mercato dei club di Premier, riferisce su X: "A quanto pare il Chelsea ha comunicato al Napoli che vuole ancora almeno € 40 milioni per Romelu Lukaku. Prestito con € obbligo di 30 milioni destinato a essere rifiutato".

Understand Chelsea have informed Napoli they still want at least €40m for Romelu Lukaku.



Loan with €30m obligation set to be rejected.🇧🇪 pic.twitter.com/r1ShzHLpDt