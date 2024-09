Cagliari-Napoli, tutte le info: probabile formazione, arbitro, orario e dove vederla in tv

Il Napoli di Antonio Conte si prepara alla prossima partita di campionato forte dell'entusiasmo tornato alle stelle: il 3-0 netto al Bologna e la rimonta in extremis sul Parma hanno ridato morale alla squadra azzurra che ora vuole mettere in fila la terza vittoria consecutiva, che manca da un anno mezzo. Davanti a sè i partenopei troveranno il Cagliari di Davide Nicola: una formazione compatta che sfrutterà la spinta del pubblico e l'aggressività per girare il trend della gara a proprio favore. Sin qui i rossoblu non hanno ancora trovato i tre punti: due pareggi contro Roma e Como e un ko all'ultima contro il Lecce: adesso con il nuovo acquisto Gianluca Gaetano nonché ex di giornata, la compagine rossoblu cercherà il primo successo in questa Serie A.

Statistiche - Il Napoli ha perso solo uno degli ultimi 26 incroci contro il Cagliari: la sconfitta casalinga per 1-0 con gol di Lucas Castro. L'ultimo k.o. degli azzurri in trasferta contro i rossoblu risale persino al 19 aprile 2009, quando la squadra allora allenata da Massimiliano Allegri battè i partenopei 2-0. L'attaccante dei sardi Zito Luvumbo è a secco di gol dallo scorso 25 febbraio, quando trovò la rete proprio contro il Napoli. In queste prime tre giornate di Serie A, la formazione di Nicola è tra quelle che spezzano di più il gioco: al sesto posto per falli commessi e sesti anche per ammonizioni ricevute. Il Napoli è la squadra che ha effettuato più tiri sin qui in Serie A: ben 59 le conclusioni tentate dai ragazzi di Conte. L'attaccante azzurro Romelu Lukaku ha nel Cagliari la sua vittima preferita nel campionato italiano dopo il Genoa; inoltre il belga è andato in rete in tutte le tre trasferte giocate in carriera all'Unipol Domus.

Le ultime sul Napoli

Nella giornata di ieri Conte ha ritrovato anche i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, dunque ad oggi non risulta alcun indisponibile, fatta eccezione per Mario Rui che è fuori dalla lista Serie A. Infatti anche l'allarme per Khvicha Kvaratskhelia sembra essere rientrato: solo una botta da smaltire per il georgiano, che dovrebbe essere della gara. Così Conte studia il suo 3-4-2-1: confermato in blocco il pacchetto arretrato con Meret tra i pali e davanti a lui Di Lorenzo-Rrahmani-Buongiorno. Sulle corsie laterali Mazzocchi e Olivera sono i favoriti per partire titolari, ma c'è Spinazzola che può strappare una maglia ad uno dei due; in mezzo invece dovrebbero ancora giocare Anguissa e Lobotka, ma occhio alla sorpresa McTominay al posto del camerunese. Il terzetto offensivo può regalare sorprese: Kvara dovrebbe appunto stringere i denti, mentre è ballottaggio serrato dall'altro lato tra Politano e David Neres (con il primo leggermente in vantaggio); Cagliari potrebbe essere l'occasione per il debutto dal primo minuto di Romelu Lukaku.

Le ultime sul Cagliari

L'unico giocatore a rischio nei rossoblu è Prati, che non si è ancora allenato in gruppo, per il resto anche Nicola non dovrebbe adoperare grossi stravolgimenti. Tra i pali ancora Scuffet con Zappa (in pole su Palomino), Mina e l'ex Luperto a fare da guardia; sugli esterni di centrocampo può debuttare Zortea che è in vantaggio su Azzi, mentre la corsia mancina è affidata ad Augello. In mediana non si toccano Marin e Deiola, atteso poi l'esordio in grande stile di Gaetano che agirà o da interno di centrocampo o più avanzato alle spalle della punta. In attacco pronto il tandem Luvumbo-Piccoli, con quest'ultimo insidiato da Lapadula.

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Deiola, Marin, Gaetano, Augello; Luvumbo, Piccoli. Allenatore: Davide Nicola.

Ballottaggi: Zappa-Palomino 60-40%, Zortea-Azzi 55-45%, Piccoli-Lapadula 60-40%.

Indisponibili: -

In dubbio: Prati.

Squalificati: -

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Olivera; Politano, Kvaratskhelia; Lukaku. Allenatore: Antonio Conte.

Ballottaggi: Olivera-Spinazzola 55-45%, Mazzocchi-Spinazzola 55-45%, Anguissa-McTominay 60-40%, Politano-Neres 55-45%.

Indisponibili: Mario Rui.

In dubbio: -

Squalificati: -

Arbitro: La Penna (Baccini-Rossi, IV Rapuano, VAR Paterna, AVAR Massa);

Stadio: Unipol Domus (Cagliari), ore 18.00;

Dove seguirla - Diretta Tv su DAZN, NOW TV, Sky Calcio 1, Sky Sport 1, Sky Sport 251; diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net