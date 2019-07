Clamoroso dalla Spagna: "Offerto anche Milik al Valencia, ma Rodrigo non vuole andare al Napoli"

Indiscrezione clamorosa quella riportata dal portale spagnolo SuperDeporte: il Napoli, per avere Rodrigo, ha offerto al Valencia anche una contropartita più conguaglio. Si tratta di Arek Milik. La prima notizia è questa. La seconda è la seguente: Rodrigo, per cui il futuro è in bilico, non ha cambiato idea e non sembra intenzionato a trasferirsi in azzurro. Il Napoli lo ha individuato come attaccante ideale ma, a quanto pare, le difficoltà non sono solo economiche dato che bisognerà convincere anche lo stesso centravanti spagnolo che non ha alcuna intenzione di approdare in azzurro.