Dalla Francia, Le10Sport - Offerti oltre 50mln per Soumaré! Tutto sul '99 del Lille

Boubakary Soumaré è uno dei grandi obiettivi di mercato del Napoli per rinforzare il centrocampo. Classe '99, in forza al Lille, il mediano è stato seguito a lungo e ora il Napoli lavora per provare a bruciare tutti. la conferma arriva da Le 10 Sport secondo cui il Napoli avrebbe offerto tra i 50 e i 55 milioni di euro. Una cifra clamorosa per un talento assoluto che gli azzurri vorrebbero acquistare. Ma il quotidiano fa sapere che il Lille, registrata la proposta del Napoli, ne sta aspettando altre nei prossimi giorni anche da altri club. Per scatenare un'asta. Il Napoli spera non ce ne sia bisogno...