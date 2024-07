Rileggi live Dimaro, day 2: sessione pomeridiana durissima, seduta tattica e partitelle

vedi letture

Dopo l'intensa seduta mattutina Conte si dedica alla tattica nel pomeriggio. Gli azzurri hanno poi concluso l'allenamento con due diverse partitelle a campo ridotto. Si ritorna in campo domani mattina.

Nel primo pomeriggio (ore 14) è prevista la prima conferenza stampa di Antonio Conte. Restate collegati su Tuttonapoli per gli aggiornamenti e per non perdere le prime parole live del tecnico azzurro dal ritiro di Dimaro

19.18 - Esce dal campo anche Antonio Conte, osannato dal pubblico. Il tecnico azzurro ricambia gli applausi e i cori dei tifosi applaudendo a sua volta e alzando il pugno destro.

19.15 - Termina qui l'allenamento di oggi. Gli azzurri tornano negli spogliatoi tra gli applausi dei tifosi.

19.07 - Inizia una fase di stretching.

19.06 - Squadra radunata a centrocampo, Conte come di consueto, saluta ad uno ad uno tutti gli azzurri seduti sul terreno di gioco.

19.05 - Termina la partitella.

19.04 - Simeone esce dal campo ma sulle proprie gambe, nulla di preoccupante. Riprende la partitella.

19.03 - Partitella interrotta per uno scontro di gioco. Rimane a terra Simeone.

18.50 - Inizia una nuova partitella a campo ridotto 11 contro 11, blu contro verdi. •

Squadra blu: Contini, Rafa Marin, Osimhen, Mario Rui, Cajuste, Ostigard, Mazzocchi, Politano, Natan, Gaetano, Cheddira.

Squadra verde acqua: Caprile, Anguissa, Simeone, Spinazzola, Mezzoni, Ngonge, Lindstrom, Rrahmani, laccarino, Zerbin, Juan Jesus.

18.42 - Termina la partitella. Conte raduna la squadra a centrocampo per nuove indicazioni tattiche.

18.40 - In rete anche Cheddira, tra i più in forma l'attaccante marocchino.

18.38 - Ngonge realizza un gran gol superando prima Mario Rui e poi perforando Caprile.

18.32 - Si riprende con Cajuste e Anguissa che giocano solo in fase di possesso, è di fatto un 9 contro 7.

18.30 - Si ferma la partitella, indicazione tattiche di Conte a Cajuste e Anguissa che lavorano specificamente in fase di possesso. Oggi il tecnico azzurro sta curando molto questa fase oggi.

18.25 - Partitella in corso a metà campo: Conte divide la squadra in due gruppi, con la superiorità numerica dei due centrocampisti.

Squadra Gialla: Contini, Ostigard, Mezzoni, Natan, Mazzocchi, Lindstrom, Simeone.

Centrocampisti jolly in comune: Cajuste e Anguissa.

Squadra Blu: Caprile, Rafa Marin, Rrahmani, Juan Jesus, Politano, Spinazzola, Osimhen.

Centrocampisti jolly in comune: Cajuste e Anguissa.

18.15 - I tifosi entrano in tribuna, finalmente l'allenamento è a porte aperte.

18.10 - Fila interminabile ai cancelli, tantissimi tifosi presenti oggi.

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale della seduta pomeridiana nella seconda giornata di allenamenti a Dimaro-Folgarida. Dopo il primo allenamento mattutino di stamani, il Napoli di Antonio Conte torna ad allenarsi sul campo di Carciato. L'allenamento aperto al pubblico è concesso dalle 18.15.