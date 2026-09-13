Live Favasuli in conferenza: "Sto vivendo un sogno! Il mio modello? Ce l'ho in casa"

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Favasuli racconta il suo sogno al Napoli, l'assist a Lobotka e il modello Di Lorenzo.

Al termine del match vinto contro il Bologna, l'eterno del Napoli Costantino Favasuli è intervenuto in conferenza stampa dallo Stadio Diego Armando Maradona: "Sto vivendo un sogno, sono contento però è un punto di partenza. La vittoria era la cosa più importante, ma è stata una bellissima settimana.

Sul rapporto con la squadra e con Allegri:

Rapporto con squadra e mister? Mi sono fatto trovare pronto, mi aiutano tutti e devo ringraziare mister e squadre per la fiducia. Sono contento di quel po' che ho fatto, sono entrato bene ma la strada è lunga e la cosa più importante è la vittoria.

Sul ruolo da esterno:

Il mio ruolo da esterno basso o alto? In qualsiasi posizione darò il massimo, non fa importanza essere più alto o basso: il mister mi sta mettendo più alto e io cerco di farmi trovare sempre pronto.

Sul sogno Nazionale:

Nazionale? Un sogno di tutti, soprattutto per me sarebbe incredibile. L'ho vissuta con Baldini ed è stato un sogno, sarebbe unico tornarci ma ora mi concentro sul Napoli. Magari un giorno sarebbe un sogno.

Sulla capacità di servire assist:

Assist ai compagni? Una cosa importantissima soprattutto per la squadra, io metto dentro palloni interessanti per gli attaccanti o per Lobotka: sono stato fortunato, è importante per un esterno andare a servire i compagni, ti fa fare il salto di qualità.

Sui margini di miglioramento:

In cosa posso migliorare ancora? Per ora direi tutto, dal comportamento alla mentalità, qualsiasi cosa. Con questi campioni devi essere una spugna, Di Lorenzo mi sta aiutando tanto e ci sono campioni incredibili. Lo stesso Allegri è fortissimo, e io devo migliorare in tantissime cose.

Sui suoi modelli:

Il mio modello per crescere? Uno ce l'ho in casa ed è Di Lorenzo, è un capitano esemplare. Mi piace molto Cancelo, mi piaceva Zambrotta. Mi piacevano giocatori di questo tipo"