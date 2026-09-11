Tuttonapoli Napoli-Bologna, probabili formazioni: dubbio Lang-Neres, le scelte di Allegri

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Napoli-Bologna, probabili formazioni: Anguissa verso il rientro, Milinkovic-Savic in porta e Orsolini assente tra i rossoblù

Il Napoli torna in campo domenica 13 settembre alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona, dove affronterà il Bologna nella quarta giornata di Serie A. Gli azzurri cercano il riscatto dopo tre sconfitte consecutive tra campionato e Champions League, mentre i rossoblù sono ancora alla ricerca del primo successo stagionale.

Come arriva il Napoli: tre sconfitte consecutive dopo il successo all’esordio

Il Napoli aveva cominciato il campionato vincendo per 2-0 sul campo del Genoa, ma da quel momento ha rimediato tre sconfitte di fila. Gli azzurri hanno perso 2-1 al Maradona contro il Como e 3-2 a San Siro contro l’Inter, dopo essere stati avanti di due reti, prima del ko per 1-0 contro l’Arsenal nel debutto in Champions League. La squadra di Massimiliano Allegri è quindi chiamata a dare una risposta sia nella prestazione sia nel risultato.

Come arriva il Bologna: un punto e nessuna vittoria in campionato

Anche il Bologna ha avuto un avvio complicato, raccogliendo appena un punto nelle prime tre giornate. La formazione di Domenico Tedesco ha perso per 1-0 contro la Lazio all’esordio e con lo stesso risultato sul campo dell’Atalanta, prima di pareggiare 2-2 in casa con il Sassuolo. I rossoblù hanno realizzato due reti e ne hanno subite quattro, presentandosi al Maradona con l’obiettivo di conquistare il primo successo stagionale.

Le ultime sul Napoli: Anguissa recupera, Milinkovic-Savic in porta

Anguissa ha smaltito il fastidio all’adduttore che lo aveva tenuto ai box con l’Arsenal e dovrebbe essere a disposizione dalla panchina. Allegri va verso la conferma del 4-3-3, in porta toccherà a Milinkovic-Savic dopo l’infortunio di Meret, davanti a lui Rrahmani e Rafa Marin con Di Lorenzo e Spinazzola ai lati. In mediana nessun dubbio su Lobotka, sono poi in tre per due posti per completare il reparto: Gilmour, De Bruyne e Vergara con i primi due leggermente favoriti. In attacco è intoccabile Hojlund, in suo supporto giocheranno Politano e uno tra Noa Lang e David Neres, visto l'infortunio di Alisson Santos che tornerà dopo la sosta.

Le ultime sul Bologna: Tedesco senza Orsolini

Il Bologna dovrà fare a meno degli infortunati Orsolini ed El Azzouzi. Il tecnico Domenico Tedesco - che non sarà in panchina perché squalificato - dovrebbe confermare Skorupski tra i pali, sulle corsie di difesa agiranno Holm e Miranda, mentre al centro si candida la coppia Heggem-Theate, quest'ultimo in vantaggio su Helland. Le chiavi della regia sono in mano a Ferguson ed è ballottaggio Pobega-Moro per affiancarlo. Odgaard agirà sulla trequarti alle spalle del centravanti Piccoli, con Bernardeschi e Cambiaghi sugli esterni.

NAPOLI (4-3-3), probabile formazione: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Lang. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Ballottaggi: Gilmour-Vergara 55-45%, Lang-Neres 55-45%

Indisponibili: Meret, Buongiorno, Marianucci, McTominay, Giovane, Alisson Santos

BOLOGNA (4-2-3-1), probabile formazione: Skorupski; Holm, Heggem, Theate, Miranda; Ferguson, Pobega; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Piccoli. Allenatore: Andrea Tarozzi (vice)

Ballottaggi: Theate-Helland 60-40%, Pobega-Moro 55-45%

Indisponibili: Orsolini, El Azzouzi.

Le statistiche chiave

Il Napoli ha vinto soltanto uno degli ultimi sei confronti di Serie A contro il Bologna, registrando anche due pareggi e tre sconfitte: l’unico successo è il 3-0 ottenuto al Maradona nell’agosto 2024. I rossoblù si sono aggiudicati entrambi gli incroci dello scorso campionato, vincendo 2-0 al Dall’Ara e 3-2 a Napoli. Tra le due partite si inserisce però la finale di Supercoppa Italiana del dicembre 2025, conquistata dagli azzurri per 2-0. Il Bologna ha inoltre vinto due delle ultime tre trasferte di campionato al Maradona, anche se il Napoli ha trovato il gol in nove degli ultimi dieci confronti interni di Serie A contro gli emiliani.

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