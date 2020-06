FOTO - Koulibaly celebra il successo: "Le finali si giocano per vincerle! Napoli meritava questa gioia"

La voglia di vincere era tanta in casa Napoli, con gli stessi azzurri che sognavano di poter alzare un trofeo proprio contro la Juventus. Cosi anche Kalidou Koulibaly ha lasciato trasparire tutta la sua gioia sui social: "Le finali si giocano per vincerle. Emozione immensa, vittoria stupenda: sono felice. Napoli meritava una gioia come questa".