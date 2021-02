Genoa-Napoli 2-1, le pagelle: Maksi-Rui regalano i 2 gol, non basta il tiro al bersaglio dell'attacco

Ospina sv - Non può nulla sui due gol di Pandev che arriva da sotto misura. Per il resto qualche rischio in uscita per eludere la pressione e poco altro.

Di Lorenzo 6 - Non va punito per gli errori che commettono i compagni di squadra. Tiene bene la posizione, chiude e riparte con continuità, intendendosi bene con Lozano. Arriva sul fondo e sfonda mettendo anche diversi palloni solo da spingere in porta.

Manolas 5,5 - Difficile per lui chiudere su Pandev sul 2-0, non è sua la responsabilità. Qualche imprecisione, ma in uscita bada al sodo ed almeno non regala palloni facili agli avversari. Esce per infortunio (dal 68' Rrahmani 6 - Entra e fa il suo, senza strafare, non affrettando il giro palla per evitare errori quasi da ultimo uomo)

Maksimovic 4 - Il Napoli domina e la sua solita frittata porta al gol del Genoa che mette in salita la gara dei compagni: palla in orizzontale a Demme, peraltro sbaglia ed a sua volta pressato, ed il Genoa va in porta. Male anche sul secondo gol, facendosi attrarre da chi offre l'uno due. Poi si riprende, giocando anche con ardore in anticipo, ma è il danno è fatto.

Mario Rui 4,5 - Un disastro. Sbaglia qualsiasi appoggio nel primo tempo e poi combina la frittata non salendo sul secondo gol - pur non avendo alcun avversario con l'azione che non si sviluppa dal suo lato - e rendendo valido il raddoppio del Genoa. La fotografia di una gara pessima che poi si complica innervosendosi. Nel finale si butta dentro, procurandosi il rigore che l'arbitro non assegna ed il VAR non interviene sull'intensità del contatto.

Elmas 5,5 - Ha ottime occasioni, ma non riesce a centrare la porta. Gestisce tanti palloni sulla trequarti, alcuni tutt'altro che banali, mandando al tiro anche i compagni. Nonostante il ko ed errori incredibili di finalizzazione, una conferma dopo le ultime buone prestazioni.

Demme 6 - Non ha colpe sul pallone orizzontale di Maksimovic che manda in porta il Genoa per il vantaggio. Per il resto corre per due, spezzo ci mette una pezza e si propone anche a sostegno dell'azione. Perin gli nega il gol con una prodezza e poi esce stremato (dal 78' Bakayoko sv)

Politano 6,5 - Difficile giudicarlo negativamente. Trova il gol che riapre la partita, ma fino a quel momento era stato tra i più brillanti, mettendosi in proprio ma giocando anche con i compagni. Sfiora il grande gol ad inizio ripresa che avrebbe facilitato la rimonta azzurra

Zielinski 5,5 - Inizia mettendo nel mirino Perin, ma col passare dei minuti si complica la vita con giocate difficili, alcune in uscita rischiando molto. Sembra non avere pazienza quando il Genoa si rimette dietro e viene sostituito (dal 53' Insigne 6 - Non un grande impatto, ma sblocca comunque diverse azioni pregevoli e sotto misura il palo gli nega il gol che avrebbe riaperto prima la partita)

Lozano 6,5 - Da premiare per la spinta costante fino al 94', il carattere nel subire anche diverse scelte assurde dell'arbitr, lo spirito di sacrificio anche in non possesso. Non risente dello sforzo di mercoledì e sprinta senza sosta anche quando lo spazio non c'è.

Petagna 6 - Fa il suo difendendo palla e mandando dentro i compagni, svariando più sull'esterno e dando peso sulle palle inattive: la traversa clamorosa che colpisce di testa prima del 2-0 è una sliding doors della partita (dal 53' Osimhen 5,5 - Tanta pressione, ma gira a vuoto. Non ha brillantezza e lo si vede in alcuni spunti, come quando arriva in ritardo da due passi, ma dà comunque presenza in area nel finale)