Granada-Napoli 2-0, le pagelle: la sconfitta di Gattuso! azzurri tutti dietro, poi senza idee offensive

Meret 6 - Difficile poter fare di più sui due gol. Per il resto non compie particolari interventi, fino al 90' quando si distende ed evita il tris del Granada.

Di Lorenzo 6 - Verrà preso di mira per la mancata marcatura sul gol, ma in realtà è presente con la diagonale ma ha due avversari per il cattivo allineamento di tutta la difesa, una consuetudine ormai da mesi e già 'ammirata' pienamente a Verona. Anzi, spesso ci mette una pezza e spinge anche con continuità nella ripresa.

Rrahmani 5,5 - Chiamato agli straordinari, singolarmente non demerita. Sfiora il gol di testa, ma in realtà toglie un pallone ad Osimhen solo da spingere in rete. Sul gol non si intende con i compagni su come accoppiarsi per le marcature.

Maksimovic 5 - Un paio di uscite a vuoto, quasi non conoscendo la velocità di Kenedy. Si prende più responsabilità in uscita, ma non può salvare la sua prova che è in linea con la confusione tattica della squadra.

Mario Rui 5 - Sofferenza in fase difensiva, facendosi trovare impreparato su Kenedy. Il Granada sembrava averla preparata proprio per affondare dal suo lato. Le cose migliori le fa vedere in fase propositiva mettendo anche diversi palloni al centro che meritavano miglior sorte.

Fabian 6 - Al rientro dal Covid, viene rischiato 90' e se la cava benissimo anche sul piano fisico. Il migliore dal punto di vista tecnico, l'unico che ogni tanto fa saltare la pressione del Granada aprendosi il campo e trovando alcune imbucate al limite dell'area.

Lobotka 5 - Rispolverato da una lunga inattività, nonostante l'emergenza, mostra caratteristiche che potrebbero ben figurare in una squadra più propositiva mentre fatica in un Napoli tutto dietro fino al 2-0 del Granada. Senza le giuste pressioni, arrivano infilate e fa fatica a rincorrere (dal 64' Bakayoko 5,5 - Può incidere poco tecnicamente quando la squadra deve 'fare' la partita. Cambio con poco senso, se non per gestire le energie)

Politano 5,5 - Non incanta, come tutti del resto, ma almeno prova qualche spunto lontanissimo dalla porta perché costretto ad agire basso per coprire Di Lorenzo. Viene richiamato in panchina per Zielinski per l'ennesimo infortunio (dal 45' Zielinski 6 - Dà sicuramente più qualità alla manovra, ma manca più volte alla conclusione)

Elmas 6 - Difficile giudicarlo negativamente. Ha personalità, si prende responsabilità tentando qualche giocata anche nelle difficoltà. Non mancano gli errori, ma sembra tra i pochi a crederci

Insigne 5,5 - Difficile rimproverargli qualcosa sul piano dell'impegno, anzi ad un certo punto si assume quasi tutte le responsabilità e canalizza troppo il gioco favorendo le chiusure del Granada. E' chiaro che non c'è un piano tattico e va un po' per conto suo. Finisce, ancora una volta, stanchissimo.

Osimhen 5 - Il Napoli inizia tutto dietro, non gli arriva un pallone. Sotto 2-0, la squadra alza il baricentro ed a quel punto può entrare in partita. Fatica spalle alla porta, raramente viene innescato in profondità, Rrahmani gli toglie un pallone solo da spingere in rete e poi trova una girata complessa.

Gattuso 4 - Si fa fatica a capire il piano tattico del suo Napoli. Lo stesso avuto con la Juventus, ovvero tutti dietro e affidiamoci ad un episodio senza mai tirare in porta? Un qualcosa che però può assisterti 1 volta su 10. Tutti dietro, senza neanche abbozzare una pressione, sin dai primi minuti. Un cattivo allineamento, come capita da mesi, porta al primo gol che dà fiducia al Granada che anche senza individualità pressa bene ed esce indisturbato dal basso. Il raddoppio porta il Napoli a fare qualcosa di più propositivo, ma senza idee chiare. Poche scelte dalla panchina, è vero, ma pure i cambi non sono sembrate grandi intuizioni. Collezionare qualche tiro in porta, sotto 2-0, è sembrato davvero il minimo contro un modesto Granada.