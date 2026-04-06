Live Gutierrez in conferenza: "Scudetto? Ci crediamo! Dobbiamo stare lì e aspettare che l'Inter perda"

vedi letture

Al termine del match vinto 1-0 contro il Milan, l'esterno azzurro Miguel Gutierrez è intervenuto in conferenza stampa: "Oggi era una partita molto importante, i tre punti e il secondo posto erano importani per noi. Abbiamo fatto una grande partita".

L'ingresso di Alisson ha dato vivacità? "Sì, partita molto intensa. Alisson ha l'uno contro uno ed è un grande giocatore. Ci ha aiutato molto quando è entrato".

Voi ci credete ancora allo scudetto? "Sentiamo la voglia di tutti i tifosi, che è molto importante per noi. Dobbiamo stare lì e aspettare che l'Inter non vinca qualche partita".

Quanto è stato difficile senza Højlund? "Abbiamo una grande squadra, tutti sono molto importanti. Giovane ha fatto una grande partita. Questa settimana non abbiamo lavorato con lui davanti, ma noi abbiamo tutti giocatori che possono far bene quel ruolo: complimenti a Giovane".

Preferisci giocare a destra o a sinistra? "Voglio giocare, il ruolo a destra o sinistra non importa. Vogliamo giocare e aiutare la squadra a vincere. Alla fine proviamo a farlo".