Buongiorno a Dazn: "Vogliamo il 2° posto! Senza Hojlund non sarà facile"
Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del big match contro il Milan. Di seguito le sue dichiarazioni.
Come state tu e gli altri nazionali italiani?
"Appena rientrati c'era molta tristezza, però sapevamo di doverci concentrare sulla partita di oggi che è fondamentale. Quindi abbiamo recuperato le energie e abbiamo preparato la partita tecnicamente e tatticamente con il mister".
Giocate senza Hojlund e Lukaku:
"Sicuramente non sarà facile, dovremo vincere i tanti duelli, anche giocando la palla e quindi mantenendo il controllo del gioco per fargli male".
La vittoria dell'Inter ridimensiona un po' l'importanza di questa partita?
"Per noi è una partita importantissima e lo rimane, ci permetterebbe di arrivare al secondo posto e la affronteremo come tale".
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