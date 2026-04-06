Buongiorno a Dazn: "Vogliamo il 2° posto! Senza Hojlund non sarà facile"

vedi letture

Il difensore del Napoli spiega il malessere per il flop con la Nazionale, ma ora il focus è tutto sulla partita contro il Milan

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del big match contro il Milan. Di seguito le sue dichiarazioni.

Come state tu e gli altri nazionali italiani?

"Appena rientrati c'era molta tristezza, però sapevamo di doverci concentrare sulla partita di oggi che è fondamentale. Quindi abbiamo recuperato le energie e abbiamo preparato la partita tecnicamente e tatticamente con il mister".

Giocate senza Hojlund e Lukaku:

"Sicuramente non sarà facile, dovremo vincere i tanti duelli, anche giocando la palla e quindi mantenendo il controllo del gioco per fargli male".

La vittoria dell'Inter ridimensiona un po' l'importanza di questa partita?

"Per noi è una partita importantissima e lo rimane, ci permetterebbe di arrivare al secondo posto e la affronteremo come tale".