Sky - ADL incontra i proprietari del centro a Castel Volturno per definirne il futuro: i dettagli

Nel corso della mattinata, il presidente Aurelio De Laurentiis ha fatto visita al centro sportivo a Castel Volturno, dove la squadra si stava allenando agli ordini di Antonio Conte Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'obiettivo della visita non era legato a un confronto con il tecnico Conte. Il patron azzurro è giunto a Castel Volturno intorno alle 10:50 e ha incontrato la famiglia Coppola, proprietaria della struttura. L'argomento principale della discussione ha riguardato il futuro centro sportivo del Napoli, considerando che l'attuale sede ha una scadenza fissata al 2026.

L'intenzione del presidente è quella di individuare una nuova casa per il club partenopeo, anche se non è escluso che l'attuale centro possa essere confermato. Durante la sua permanenza, la squadra era impegnata in una seduta video, e De Laurentiis ha lasciato il centro dopo un breve soggiorno. In sede, invece, è rimasto l'amministratore delegato Andrea Chiavelli per proseguire le discussioni operative.