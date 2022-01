Sky - Insigne ha detto sì alla maxi-offerta del Toronto, nessun rilancio del Napoli: i dettagli

Lorenzo Insigne e un futuro ormai sempre più lontano da Napoli. Il capitano azzurro chiuderà la stagione in Italia e con la maglia azzurra e nei prossimi i giorni definirà gli ultimi dettagli con il Toronto. La società canadese è attesa in Italia e ha proposto ad Insigne un’offerta irrinunciabile: 11 milioni netti e 4,5 di bonus. Il Napoli dal canto suo non ha mai rilanciato l’offerta fatta di 3.5 milioni di euro + 1.5 di bonus e quindi il giocatore ha praticamente detto sì alla proposta del Toronto. A riferirlo ai microfoni di Sky Sport è il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio.