TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nome nuovo per l'attacco del futuro del Napoli. Secondo Sky Sport, infatti, il club di De Laurentiis avrebbe messo gli occhi sul classe 2003 dello Sturm Graz, William Boving. Un profilo giovane, da tenere in considerazione per il prossimo mercato estivo.