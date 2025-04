La forza del Maradona: con l'11° sold-out ecco quanto ha incassato il Napoli dallo stadio

Domani allo stadio Diego Armando Maradona si registrerà l'undicesimo sold out della stagione. Anche nella sfida contro l'Empoli il pubblico sarà presente in massa per sostenere Antonio Conte e la squadra, che devono assolutamente conquistare i tre punti per non complicare ulteriormente il sogno scudetto, soprattutto dopo la vittoria dell'Inter sul Cagliari.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, l'incasso previsto per il sold out di Napoli-Empoli è di circa 2 milioni di euro. Se si considera il totale degli undici sold out di quest'anno, il Napoli ha incassato una cifra prossima ai 25 milioni di euro. Un risultato molto positivo per le finanze del club, che testimonia l'entusiasmo e il supporto dei tifosi.