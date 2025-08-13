Milinkovic o Meret? Conte: "Visto il Psg? Si alterneranno, a meno che uno dei due..."

Giornata di conferenza stampa di fine ritiro quella di oggi. Nell'appuntamento con la stampa ad Antonio Conte è stato chiesto anche del dualismo tra Milinkovic-Savic e Meret ed il tecnico del Napoli ha citato anche la situazione di Donnarumma al Psg.

Cosa si aspetta dalla fine del mercato per completare l'organico? Non ha citato Milinkovic? Mica imparerà da Meret?

"Se è stato preso Milinkovic-Savic... abbiamo speso 20mln, mica è venuto gratis. L'anno scorso Scuffet venne in prestito. Milinkvovic è qui perché lo riteniamo un portiere forte, importante, che dividerà l'annata con Meret in maniera molto serena. Ci saranno partite in cui giocheranno Meret ed altre Milinkovic. Abbiamo ieri l'esempio, Donnarumma del Psg, forse il migliore al mondo, tra i candidati al premio Yashin, e c'è un tecnico che ha voluto prendere un altro portiere. Io non ho preso un altro per mandare via Meret che mi dà determinate garanzie, me ne servono anche altre e si divideranno la porta a meno che non ci sia un dislivello talmente importante e andremo direttamente su di uno. Sul mercato mi aspetto che completiamo, ma non me l'aspetto io, cosa si aspetta il club? Il presidente si aspetta di completare la rosa. 2-3? Non possiamo fare numeri, il presidente sa lui il numero giusto. Se uno mette i nomi e fa i campini riesci facilmente ad arrivare al numero di giocatori da prendere".