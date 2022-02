Lazio-Napoli 1-2, le pagelle: Fabian da impazzire e finalmente Insigne, grande prova nel 2° tempo!

Le pagelle di Lazio-Napoli 1-2

TuttoNapoli.net

Ospina 6,5 - L'intervento più difficile è su Pedro nella ripresa. Sul secondo tiro può solo deviare e non respingere, ma è difficile dargli particolari colpe. E' sempre presente in uscita e dà tranquillità alla squadra anche quando l'uscita dal basso diventa difficoltosa.

Di Lorenzo 6,5 - Dal suo lato c'è Zaccagni, il miglior giocatore della Lazio in questo momento, ma comunque è difficile da superare. Prova a dare anche spinta nella ripresa quando il Napoli fatica a prendere campo.

Rrahmani 6 - Non mancano diverse indecisioni, ma soprattutto nella prima mezz'ora la Lazio entra troppo facilmente. Nella ripresa però anche lui si riprende come tutto il repato

Koulibaly 6,5 - Diversi errori, soprattutto in uscita nella prima mezz'ora di gara, ma salva un gol praticamente su Luis Alberto con un intervento straordinario e spesso ci mette una pezza uscendo anche lateralmente.

Mario Rui 6 - Rischia tantissimo con un retropassaggio che per poco regala il gol alla Lazio. Chiude una buona prova, soffrendo un po' troppo il primo tempo ma poi venendo fuori nella ripresa come i compagni.

Demme 6,5 - Non è Lobotka, tocca più volte il pallone prima di smistarlo, ma dà altre caratteristiche. Prezioso nei recuperi quando il Napoli soffre. Cresce nella ripresa e da una sua pressione alta, generosissima, arriva il recupero di Politano che porta al gol (dall'81' Lobotka sv)

Fabian 7 - Fantastico il sinistro che vale la testa della classifica. Una perla che può valere tantissimo e che intanto impreziosisce una prova non senza difficoltà con la Lazio che prova a toglierlo dalla partita con un occhio di riguardo quando prova a farsi dare palla.

Politano 6,5 - Non benissimo nelle combinazioni con Fabian e Di Lorenzo, meglio quando si mette in proprio superando l'uomo in un paio di circostanze ma senza trovare il suggerimento giusto. Ha l'occasione per chiuderla, calcio sul portiere, ma almeno ora ci arriva ed è sicuramente più in condizione (dall'81' Ounas 6,5 - Buon impatto sul match, superando più volte il diretto avversario e partecipando all'ottimo finale di partita)

Zielinski 5,5 - Quando ha spazio è l'unico che sembra poter spezzare in due la Lazio, come nella transizione che spinge ad inizio gara per Osimhen. Fatica però nella ripresa, cala vistosamente e Spalletti lo richiama in panchina (dal 57' Elmas 7 - Dà la scossa alla partita. Prezioso nel pressing, negli inserimenti, dà ad Insigne la palla del gol e per poco non trova anche la zampata su calcio d'angolo)

Insigne 7,5 - Trova il primo gol su azione all'Olimpico, nel momento più importante, con una bellissima conclusione di prima intenzione. Al di là del gol è comunque in crescita, soprattutto nella ripresa, trovando anche il secondo gol personale annullato però per fuorigioco. All'ultimo istante poi rinuncia al tiro per servire l'assist per il gol-vittoria (dal 96' Juan Jesus sv)

Osimhen 6 - Un diagonale ad inizio gara, poi è servito davvero pochissimo e finisce per disperazione nell'andare su palloni impossibili col rischio di altri colpi al volto. Nella ripresa per poco propizia il raddoppio, ma Insigne è in fuorigioco.