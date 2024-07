Le date da cerchiare in rosso ed il ciclo terribile: focus sul calendario del Napoli

C’è una data, un luogo ed un avversario per sfamare la grande curiosità: vedere come sarà il Napoli di Antonio Conte in Serie A. Sono terminati i sorteggi con i primi incroci e le prime date da segnare in rosso sul calendario per il nuovo tecnico: l’esordio a Verona contro l’Hellas (come nell’anno dello scudetto di Spalletti), poi le sfide al passato con Juventus ed Inter in programma rispettivamente alla quinta giornata e alla dodicesima giornata.

Sicuramente un cammino, almeno sulla carta, favorevole nelle prime uscite con Verona, Bologna (che ha cambiato allenatore e sta perdendo molti big), la neopromossa Parma ed il Cagliari. Sorteggio tutto sommato positivo perché consentirà a Conte di avere più tempo per lavorare sulla squadra e prepararsi al meglio per i big match, considerando che la squadra non sarà impegnata nelle coppe europee e potrà dunque concentrarsi esclusivamente su campionato e Coppa Italia.

Gli altri big match: ciclo terribile dalla decima alla quindicesima

Come detto, si parte con la Juventus alla quinta giornata poi il Milan alla decima, l’Atalanta di Gasperini all’undicesima, la dodicesima con l’Inter, la tredicesima con la Roma e la quindicesima con la Lazio in mezzo la trasferta di Torino). Un vero ciclo terribile che dirà molto delle ambizioni della squadra.

Il finale. Interessante anche la parte finale del girone d’andata, con l’Udinese alla sedicesima, la trasferta a Genova e le ultime due con Venezia al Maradona e l’ultima al Franchi contro la Fiorentina di Palladino.