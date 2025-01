Le probabili formazioni di Napoli-Juve: Conte ancora senza Buongiorno, tanti dubbi per Motta

Il Napoli di Antonio Conte si prepara alla 22ª giornata di Serie A contro la Juventus di Thiago Motta. Gli azzurri sono reduci da cinque vittorie consecutive e dopo il pesante successo a Bergamo vogliono ripetersi per spiccare il volo, mettendo anche pressione all'Inter che giocherà il giorno dopo. I bianconeri invece non stanno vivendo una buona stagione: l'ultimo pareggio contro il Bruges in Champions ha confermato le difficoltà di una squadra quinta in classifica, a meno 13 punti dalla vetta, e che in campionato non riesce a mettere in fila due vittorie da agosto. Occhio però a trarre conclusioni anticipate: Napoli-Juventus non è una partita come le altre.

È sempre una gara diversa dalle altre, lo testimoniano anche i numeri. Sebbene la Juventus sia la squadra che ha vinto e segnato di più contro il Napoli (71 vittorie con 227 reti), gli azzurri sono reduci da cinque successi consecutivi contro i bianconeri al Maradona. Inoltre, i partenopei scendono in campo con 13 punti di vantaggio in classifica: solo in due occasioni c'era stato un incontro con un distacco così ampio sulla Juve (+16 il 23 aprile 2023 e il 17 aprile 1988).

Due cambi in panchina, due rendimenti opposti: Antonio Conte e Thiago Motta hanno avuto effetti diversi sulle rispettive squadre. Da un lato il Napoli vincendo questa gara arriverebbe a 17 successi nelle prime 22 di campionato solo per la terza volta nella sua storia (2017/18 e 2022/23); dall'altro la Juventus è si imbattuta in Serie A, ma ha pareggiato ben 13 delle 21 gare disputate fin qui.

Lukaku il veterano, Yildiz la stella nascente. Big Rom è ad una sola rete dal raggiungimento dei 200 gol in carriera nei top-5 campionati europei; il turco invece con un gol diverrebbe il terzo marcatore straniero più giovane in un incontro tra Napoli e Juventus (dopo Marcelo Zalayeta a 19 anni e 99 giorni, e Paul Pogba a 19 anni e 219 giorni).

Le ultime sul Napoli

Nessuna novità per Antonio Conte rispetto alla scorsa settimana: non ha recuperato Buongiorno, in difesa ci sarà ancora Juan Jesus con Rrahmani davanti a Meret; laterali Di Lorenzo e Olivera. A centrocampo non si toccano Anguissa, Lobotka e McTominay. In attacco, il mercato non ha ancora portato l'erede di Kvaratskhelia: toccherà di nuovo a David Neres e Politano sugli esterni, con Lukaku da perno centrale.

Le ultime sulla Juventus

Thiago Motta ha recuperato Conceiçao in settimana ed avrà anche l'arma Kolo Muani, nuovo acquisto appena ufficializzato. Nel 4-2-3-1 ci sarà Di Gregorio in porta, linea difensiva con Gatti-Kalulu centrali, sulle corsie ballottaggio McKennie-Savona, se gioca quest'ultimo Cambiaso si sposta a sinistra. In mediana agirà la coppia Locatelli-Thuram, batteria di trequartisti composta da Koopmeiners al centro, Yildiz a sinistra e Conceiçao a destra insidiato da Mbangula (se gioca il belga, Yildiz si sposta dall'altro lato). Per il ruolo di centravanti, Vlahovic è a disposizione ma la scelta tecnica di Motta potrebbe ricadere ancora su Nico Gonzalez, mentre Kolo Muani è più probabile parta dalla panchina.

Stadio Diego Armando Maradona (Napoli), sabato 25 gennaio ore 18:00

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Antonio Conte.

Ballottaggi: -

Indisponibili: Buongiorno

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, McKennie; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Nico Gonzalez. Allenatore: Thiago Motta

Ballottaggi: McKennie-Savona 55-45%, Conceiçao-Mbangula 55-45%, Nico Gonzalez-Vlahovic 60-40%

Indisponibili: Bremer, Cabal, Milik

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su Dazn, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net