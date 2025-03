Le probabili formazioni di Napoli-Milan: torna Olivera, risolto il dubbio Raspadori-Neres

Il Napoli di Antonio Conte prepara la 30ª giornata di Serie A: al Maradona arriverà il Milan di Sergio Conceiçao. Gli azzurri, in campo sabato alle 20:45, dovranno ritrovare la vittoria quantomeno per rimanere agganciati all'Inter che giocherà qualche ora prima contro l'Udinese. Sarà di certo una gara complicata: i rossoneri daranno tutto per continuare a inseguire la Champions, al Napoli il compito di prendersi i tre punti che sono mancati troppo spesso negli ultimi due mesi.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte ritrova finalmente David Neres ma almeno per questa gara conferma il 4-3-3 col brasiliano in panchina. Dunque Meret in porta, difesa a tre con Rrahmani affiancato da Di Lorenzo e Buongiorno. Sugli esterni di centrocampo ancora Politano da un lato mentre dall'altro Spinazzola non è al meglio, per cui tornerà Olivera dal 1'; a centrocampo oltre Lobotka e McTominay dovrebbe toccare ancora a Gilmour: lo scozzese in vantaggio poiché Anguissa non è ancora al top della condizione ed è reduce da un problema che non gli ha permesso di giocare con il Camerun. Infine in attacco fiducia al tandem Lukaku-Raspadori, con Neres pronto a entrare nella ripresa.

Le ultime sul Milan

Sergio Conceiçao è orientato a confermare 10/11 della formazione che ha battuto il Lecce nell'ultima giornata. Tra i pali pronto Maignan, in difesa al centro Thiaw e Gabbia (in pole su Pavlovic), ai lati Walker e Theo Hernandez. In mediana ecco l'unico cambio, con Musah squalificato sarà Fofana a fare coppia con Bondo, ma c'è anche l'opzione più offensiva arretrando Reijnders e inserendo Joao Felix. La batteria di trequartisti sarà composta appunto dall'olandese con Pulisic e Leao larghi; in attacco non al meglio Gimenez, è pre allertato Abraham.

Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) domenica 30 marzo ore 20:45

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Olivera; Lukaku, Raspadori. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Raspadori-Neres 80-20%

Diffidati: Di Lorenzo, Anguissa

Indisponibili: -

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bondo, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. Allenatore: Sergio Conceiçao

Ballottaggi: Gabbia-Pavlovic 55-45%, Bondo-Felix 60-40%, Gimenez-Abraham 55-45%

Diffidati: -

Indisponibili: Emerson Royal, Musah (squalificato)