Sky - Milan, Conceicao a sorpresa mischia le carte: due big verso l’esclusione

Sergio Conceiçao mischia le carte e presenta delle sorprese in formazione in vista del match contro il Napoli, in programma domani alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona. Come riporta Sky Sport, il tecnico del Milan va verso due esclusioni eccellenti: destinati alla panchina Rafa Leao e Gimenez, provati in allenamento Joao Felix e Abraham.

Novità anche a centrocampo: Conceiçao starebbe pensando di schierare titolare Ruben Loftus-Cheek: l'inglese ha collezionato solo 27 minuti in campo negli ultimi tre mesi e non compare nell'undici iniziale rossonero da ben 23 partite. Nel ruolo di regista poi Bondo è favorito su Fofana, completa il reparto Reijnders.

MILAN (4-3-3) probabile formazione: Maignan; Walker, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Bondo, Reijnders; Pulisic, Abraham, Joao Felix. Allenatore: Sergio Conceiçao