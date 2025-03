Le probabili formazioni di Venezia-Napoli: out Neres, la scelta di Conte su Gilmour

Il Napoli di Antonio Conte prepara la 29ª giornata di Serie A: sarà ospite del Venezia di Eusebio Di Francesco in laguna al Penzo. Gli azzurri, in campo domenica alle 12:30, hanno la buona chance per portarsi al primo posto e attendere poi il risultato del big match serale tra Atalanta e Inter. Non è della stessa idea il Venezia, imbattuto da tre partite, che continua ad inseguire una salvezza difficile ma con ancora 10 turni a disposizione per renderla realtà: sarà una sfida molto dura a dispetto della classifica.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte ha ottenuto risposte positive dal 3-5-2 e quindi darà ancora fiducia a quest’assetto. Confermati gli undici che hanno battuto la Fiorentina. Tra i pali Meret, in difesa Rrahmani con ai lati Di Lorenzo e Buongiorno. A centrocampo sarà convocato Anguissa, ma tocca ancora a Gilmour dall'inizio insieme a Lobotka e McTominay (che ha recuperato); sugli esterni Politano e Spinazzola, in pole su Olivera. Davanti spazio alla coppia in grande spolvero Lukaku-Raspadori. Ancora ai box Neres mentre torna in panchina Mazzocchi.

Le ultime sul Venezia

Eusebio Di Francesco si presenta con qualche novità rispetto alla formazione che ha strappato il punto al Como. In porta Radu, linea difensiva a tre formata da Idzes, Candé e uno tra Schingtienne e Marcandalli. Larghi a centrocampo l’ex Zerbin ed Ellertsson, in mezzo Nicolussi Caviglia coadiuvato da Duncan e Kike Perez. In attacco Maric e Gytkjaer sono in corsa per una maglia da titolare al fianco di Oristanio.

Stadio Pier Luigi Penzo (Venezia) domenica 16 marzo ore 12:30

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Duncan, Ellertsson; Oristanio, Maric. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Ballottaggi: Schingtienne-Marcandalli 55-45%, Duncan-Busio 60-40%, Maric-Gytkjaer 55-45%

Diffidati: Nicolussi Caviglia

Indisponibili: Stankovic, Svoboda, Sverko, Yeboah (squalificato)

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, Spinazzola; Lukaku, Raspadori. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Spinazzola-Olivera 60-40%

Diffidati: Di Lorenzo, Anguissa

Indisponibili: David Neres