Gazzetta - Rinnovo Meret, manca sempre la firma: fissato nuovo appuntamento

vedi letture

"Meret e il Napoli, storia di un rinnovo che sembrava chiuso, ma che fatica ad arrivare alla firma". Focus sul futuro del portiere del Napoli su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Il quotidiano spiega che durante la pausa per le nazionali ci sarà un nuovo incontro con il suo agente per provare a chiudere. Il contratto di Meret scade a giugno, "ma resterà a Napoli per altre due stagioni", scrive la Gazzetta.

Manna a inizio febbraio in conferenza si espresse così sul tema rinnovo di Meret: "Vuole fortemente rinnovare Alex, non siamo lontani, a dicembre ci siamo dati appuntamento dopo il mercato per essere più tranquilli perché non c'era la necessità di tempi immediati, siamo tranquilli e ci rivedremo nelle prossime settimane".