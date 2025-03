Come stanno McTominay, Neres, Anguissa e Mazzocchi? Le ultime del Cds

Il Napoli ha ripreso ieri la preparazione al centro sportivo di Castel Volturno dopo la giornata di riposo concessa da Conte. Buone notizie da McTominay, uscito malconcio nel finale della sfida con la Viola: nessun problema particolare, soltanto un affaticamento come aveva anticipato Conte al novantesimo. Da valutare i recuperi di Neres e Anguissa, mentre Mazzocchi farà parte della spedizione in laguna. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

