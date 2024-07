Ufficiale Michael Folorunsho ha rinnovato! Contratto prolungato fino al 2029 per il centrocampista

A corredo del post la foto della firma che vede protagonisti il nazionale italiano e il presidente Aurelio De Laurentiis.

Michael Folorunsho ha rinnovato col il Napoli! Il centrocampista classe '98 ha prolungato il proprio contratto con il club azzurro per altri 5 anni.

La SSCNapoli ha dato l'annuncio tramite tweet: "Michael con noi fino al 2029!". A corredo del post la foto della firma che vede protagonisti il nazionale italiano e il presidente Aurelio De Laurentiis.

La passata stagione Folorunho aveva disputato un ottimo campionato in prestito all'Hellas Verona. Cinque gol e un assist in Serie A in 34 presenze, lo score dell'ex Bari in Veneto.