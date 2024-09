Rileggi live Monza, Nesta in conferenza: "Buon inizio, poi ci siamo persi. Napoli troppo forte per noi"

Al termine del match contro il Napoli, il tecnico del Monza Alessandro Nesta interverrà nella sala conferenze dal Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

22.59 . Inizia la conferenza stampa.

Cosa l'è piaciuto? "L'approccio e i primi minuti. Non mi è piaciuto che abbiamo concesso troppo palla al Napoli, che se trova spazi ti fa male"

Sugli infortunati: "Avevamo 7-8 assenze, a parte gli infortunati abbiamo affrontato un avversario di livello e non era facile".

Si aspettava di più da questa partita? "Mi aspettavo di più, ma passa tutto da quando tenere palla e stare su. Nella fase difensiva abbiamo fatto abbastanza bene. Ci siamo persi dopo il gol, la differenza per me la fa lì".

Sulla classifica: "Non la guardo, per ora è brutta. Dobbiamo recuperare giocatori, il Napoloi è troppo forza per noi in questo momento".

Dove piuò arrivare il Napoli? "Il Napoli è molto forte, può giocarsela con l'Inter e con le atlre big".

Un pensiero su Buongiorno: "Ha fatto un salto di qualità giocando per il Napoli, ha tutte le qualità per fare benissimo".

23.04 - Termina la conferenza stampa.