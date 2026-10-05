Tuttonapoli Napoli-Frosinone, probabili formazioni: Allegri in emergenza, le ultime sul modulo

Le probabili formazioni di Napoli-Frosinone: Allegri verso il 4-3-3 con l'emergenza sulle corsie, Alvini perde Raimondo e Birligea in attacco

Il Napoli torna in campo sabato 10 ottobre alle ore 20.45 allo Stadio Diego Armando Maradona, dove affronterà il Frosinone nella sesta giornata di Serie A. Gli azzurri di Max Allegri arrivano alla ripresa con 7 punti e il bisogno di rilanciarsi dopo un avvio di stagione zoppicante, mentre la squadra di Massimiliano Alvini è una delle sorprese di questo avvio ed è sesta a quota 10.

Come arriva il Napoli: Allegri verso la conferma della difesa a quattro

Il Napoli ha chiuso il primo blocco di stagione con due vittorie, un pareggio e tre sconfitte (una in Champions con l'Arsenal), l’ultima gara prima della sosta è terminata 1-1 contro la Fiorentina. Durante la pausa Allegri ha lavorato anche su sistemi di gioco alternativi, ma i nuovi infortuni di Favasuli e Olivera potrebbero spingere il tecnico a rimandare gli esperimenti e a ripartire dalla difesa a quattro.

Come arriva il Frosinone: partenza sorprendente, ma emergenza in attacco

Il Frosinone si presenta al Maradona con 10 punti e reduce dal 2-0 contro il Como, risultato che ha confermato l’ottimo inizio della squadra di Alvini. Tra i protagonisti della prima parte di stagione ci sono stati Palmisani, Kvernadze e soprattutto Raimondo, autore di quattro gol, ma il centravanti è finito ai box per un problema al tendine d’Achille. Nelle ultime ore si è aggiunto anche l’infortunio di un'altra punta, Daniel Birligea.

Le ultime sul Napoli: emergenza infortuni, scelte obbligate sulle corsie

Durante la sosta si è fatta strada l’ipotesi del passaggio al 3-4-2-1, sistema su cui Allegri ha lavorato, ma al momento le indicazioni portano alla conferma del 4-3-3. Tra i pali può tornare Meret. Con gli stop di Favasuli e Olivera sono invece obbligate le scelte sulle corsie difensive: spazio a Di Lorenzo e Spinazzola; al centro la coppia Rrahmani-Rafa Marin. In cabina di regia nuova chance al doppio play Lobotka-Gilmour, con De Bruyne più avanzato a completare il reparto. Intoccabile Hojlund al centro dell'attacco, con Politano e Noa Lang favoriti sugli esterni, ma occhio a Vergara che scalpita per una maglia. Sono ai box Buongiorno e Alisson Santos, mentre restano da valutare le condizioni di Anguissa, Giovane e McTominay.

Le ultime sul Frosinone: Bobcek al posto di Raimondo

Alvini dovrebbe ripartire dal 4-2-3-1 con cui ha iniziato la stagione. Palmisani è una certezza tra i pali; davanti a lui la linea dovrebbe essere composta da Oyono, Calvani, Monterisi e Bracaglia, con Cittadini in corsa per una maglia al centro. In mediana spazio a Calò e Masini, mentre sulla trequarti si candidano Ghedjemis, Schmid e Kvernadze; per il ruolo da centravanti resta il solo Bobcek, visti gli infortuni di Raimondo e Birligea.

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Højlund, Lang. Allenatore: Massimiliano Allegri

Ballottaggi: Lang-Vergara 55-45%

Indisponibili: Buongiorno, Favasuli, Olivera, Alisson Santos

Da valutare: Anguissa, Giovane, McTominay

FROSINONE (4-2-3-1) probabile formazione: Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobcek. Allenatore: Massimiliano Alvini

Ballottaggi: Monterisi-Cittadini 55-45%

Indisponibili: Raimondo, Birligea, Grillitsch, Gelli, Lolic, Kone

Le statistiche chiave

Il Frosinone arriva al Maradona davanti al Napoli in classifica, con 10 punti contro 7 dopo cinque giornate: i ciociari hanno raccolto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, segnando 9 gol e subendone 4, mentre gli azzurri hanno realizzato 7 reti incassandone 6. I precedenti in Serie A sorridono però nettamente al Napoli, imbattuto nei sei confronti con il Frosinone grazie a cinque vittorie e un pareggio, con 20 gol fatti e appena 4 subiti. L’ultimo incrocio al Maradona, nell’aprile 2024, terminò 2-2, mentre l’unica vittoria dei ciociari a Napoli è arrivata in Coppa Italia nel dicembre 2023.

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