Napoli-Torino, prosegue la prevendita: diversi settori sold out, il dato
Prosegue a ritmo sostenuto la vendita dei biglietti per Napoli-Torino, con l'entusiasmo dei tifosi azzurri che continua a farsi sentire. Sono già oltre 40mila gli spettatori attesi allo stadio per la sfida, con una disponibilità di posti sempre più limitata in diversi settori del Maradona.
Biglietti ancora disponibili: si parte da 20 euro
Restano ancora tagliandi acquistabili nei settori inferiori, con prezzi a partire da 20 euro. Si va invece verso l'esaurimento per quanto riguarda la Posillipo Premium e i Distinti Superiori, dove sono rimasti soltanto gli ultimi posti disponibili. Sold out le due curve superiori. In esaurimento distinti superiori.
Ancora disponibilità in Tribuna Posillipo
Situazione diversa per la Tribuna Posillipo, dove è ancora presente una disponibilità media di biglietti. La prevendita prosegue dunque con numeri importanti e il dato degli oltre 40mila spettatori conferma la grande partecipazione del pubblico azzurro in vista della partita contro il Torino.
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