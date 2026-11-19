Ultim'ora Napoli-Torino, formazione Sky: "Si torna al 4-3-3, De Bruyne play e sorpresa dietro"

Napoli, la probabile formazione: 4-3-3 con Olivera dal 1', mediana Anguissa-De Bruyne-McTominay e tridente Politano-Højlund-Lang

Il Napoli si prepara alla sfida di sabato 21 novembre, alle 20.45, con un 4-3-3 che punta sui suoi uomini di maggiore esperienza. Secondo la probabile formazione di Sky Sport, Allegri affida il centrocampo ai big e il tridente a Højlund, Politano e Lang, in una partita che pesa moltissimo dopo la sosta.

Difesa e centrocampo: Olivera torna dal primo minuto

Come indica Sky Sport, in porta c’è Meret. La difesa a quattro è composta da Beukema, Rrahmani, Marín e Olivera, con il mancino uruguaiano che torna dall’inizio dopo l’infortunio. A centrocampo il terzetto è formato da Anguissa, De Bruyne e McTominay, tre giocatori molto discussi in chiave mercato ma che Allegri sembra intenzionato a schierare finché sono in rosa. Una mediana di qualità ed esperienza, chiamata a guidare la squadra in un momento delicato.

Attacco: Politano, Højlund e Lang

In avanti il tridente è formato da Politano, Højlund e Lang. Il dubbio sulla corsia sinistra, dove l’olandese era in ballottaggio con Vergara, sembra dunque risolto a favore di Lang, mentre il giovane azzurro, reduce dalla serata con l’Italia, partirebbe dalla panchina. Un undici che conferma i punti fermi e punta sulla continuità per ritrovare risultati e fiducia. Resta da capire se Allegri manterrà davvero questa linea o se le ultime valutazioni porteranno a qualche cambio.