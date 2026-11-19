Napoli su Seba Esposito! Sportitalia: "Piaceva già dall'estate, gli scenari per gennaio"

Calciomercato Napoli, le ultime su Sebastiano Esposito che piace al ds Manna: è nel mirino di De Laurentiis

Napoli forte su Sebastiano Esposito. Piace per gennaio il centravanti del Sassuolo ma di proprietà del Cagliari. Anni 24, napoletano, Esposito è nel mirino del ds Manna come spiega sul suo sito il giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà: "Nella rivisitazione prevista per il prossimo mercato di gennaio, un ruolo importante per il Napoli può averlo Sebastiano Esposito. E non è una sorpresa perché la scorsa estate il club azzurro, come anticipato il 18 agosto, aveva messo gli occhi sul classe 2002, manifestando un indiscutibile gradimento. Poi il Napoli tenne sia Noa Lang che Neres, non trovò una soluzione per Lucca e non ci furono sviluppi per Esposito".

E ancora: "L’interesse del Napoli resiste diverse mesi dopo, considerato che Sebastiano può coprire tutti i ruoli d’attacco e all’occorrenza gioca da finto centravanti come sta facendo nell’attuale esperienza in Emilia. Chiaramente devono esserci le condizioni giuste e la volontà del Sassuolo che potrebbe chiedere condizioni più alte rispetto agli 11 milioni da versare al Cagliari nel caso in cui esercitasse il diritto. Ma di sicuro Esposito va inserito nella lista dei profili seguiti del club azzurro, una prosecuzione dell’interesse manifestato già durante le ultime settimane della sessione estiva di calciomercato".