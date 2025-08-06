Napoli-Gutierrez, è fatta! Sky annuncia: accordi verbali solo da formalizzare

vedi letture

Il Napoli continua a spingere per chiudere il doppio colpo sugli esterni difensivi, con Miguel Gutierrez e Juanlu Sanchez sempre più vicini alla maglia azzurra. Le novità principali della serata riguardano Gutierrez: il club azzurro ha raggiunto un accordo verbale sia con il Girona che con il giocatore. Restano da sistemare solo gli ultimi dettagli burocratici prima di formalizzare l’operazione, valutata intorno ai 20 milioni di euro.

Per quanto riguarda Juanlu Sanchez, il terzino ha ribadito al Siviglia di volere esclusivamente il Napoli, rifiutando anche l'interesse del Wolverhampton. L’operazione è destinata a concludersi positivamente, anche se la società di De Laurentiis dovrà rivedere leggermente la formula d’acquisto per convincere il club andaluso. Una volta chiusi entrambi gli affari, il Napoli considererà completato il reparto terzini e concentrerà i propri sforzi su altri reparti per definire la rosa negli ultimi giorni di mercato. A riferirlo è Sky Sport.