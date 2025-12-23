Radio TN Caporale: "Concesso nulla e si poteva segnare di più. Questo sia un punto di partenza"

Il giornalista Carlo Caporale è intervenuto nel corso di "Napoli in campo" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Un Napoli molto più intenso, tonico, arrivava prima sulla palla, vinceva i contrasti, riusciva ad essere aggressivo anche nella scioltezza della manovra. Il Bologna gioca a calcio e ci prova sempre a creare qualcosa, ma è stato sempre a rincorrere e a fare fatica. Se vogliamo trovare un neo è che abbiamo concretizzato molto di meno rispetto al numero di occasioni create, alcune sono state anche di ottima rifinitura, per esempio lo scambio di tacco Neres-Hojlund che poi la dà in profondità a Spinazzola che fa lo scavetto. Per dirne una.

Alla fine ha prevalso la squadra che ha dominato in lungo e in largo, il Bologna ha avuto solo la palla gol del colpo di testa di Ferguson che in effetti l'ha passata al portiere azzurro. Il Napoli è stato dominante in lungo e in largo, ha portato a casa con estremo merito il trofeo. Conte oggi le ha azzeccate tutte, ha messo in luce la qualità della squadra che in fin dei conti è superiore a quella del Bologna. Questa sera è stato un Napoli in versione deluxe, se giochiamo a questo livello ce n'è poco per chi ci affronta. Ha vinto la squadra che l'ha meritato e che ha dimostrato di essere più forte stasera, avendone anche le prerogative. La Supercoppa deve essere un punto di partenza se si vuole avere la mentalità vincente".