Clamoroso rigore negato al Sassuolo, Alvino: "Non se ne può più! Quasi ogni settimana al Milan un favore"

Clamoroso rigore negato al Sassuolo, Alvino: "Non se ne può più! Quasi ogni settimana al Milan un favore"
Oggi alle 14:55Dai social
di Antonio Noto

Il Milan perde punti a San Siro contro il Sassuolo con gli ospiti che sfiorano nel final anche la vittoria. Un clamoroso rigore per un'entrata di Pavlovic su Chedddira viene negato ai neroverdi.

Il giornalista Carlo Alvino commenta così sul proprio account Instagram: "Comunque non si può continuare così, quasi ogni settimana il Milan ha un favore arbitrale assurdo a favore. Rigore clamoroso negato al Sassuolo!!!! Basta non se ne può più!".