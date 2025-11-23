Tuttonapoli Napoli-Qarabag, probabili formazioni: Conte conferma il 3-4-3, la scelta sul tridente

vedi letture

Il Napoli di Antonio Conte si prepara ad affrontare il Qarabag di Qurban Qurbanov nella quinta giornata di league phase di Champions League. È una gara fondamentale per gli azzurri che hanno assolutamente bisogno dei tre punti per rilanciarsi nella competizione e puntare al passaggio del turno: a questa sfida ci si arriva però grande entusiasmo dopo il convincente successo contro l'Atalanta, che ha dato nuova linfa alla squadra.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte confermerà il 3-4-3 con cui ha battuto l'Atalanta, considerando anche che l'emergenza a centrocampo non è rientrata: infatti Gilmour è ancora ai box, oltre ai lungodegenti De Bruyne e Anguissa. Dunque, in porta Milinkovic-Savic, in difesa fiducia al terzetto Beukema-Rrahmani-Buongiorno, ma occhio a Juan Jesus che scalpita e potrebbe sostituire uno dei tre. In mediana nessun dubbio su Lobotka e McTominay, mentre sulle fasce tocca a capitan Di Lorenzo e Gutierrez (in pole su Olivera). In attacco, allarme rientrato per Hojlund, ai suoi lati sono in tre per due maglie: Neres, Lang e Politano, con i primi due in vantaggio. È in dubbio Spinazzola il quale spera di poter strappare almeno la convocazione.

Le ultime sul Qarabag

Qurban Qurbanov schiererà il suo classico 4-2-3-1 potendo contare su quasi tutta la rosa a disposizione, l'unico assente dovrebbe essere Borges. In porta Kochalski, a guidare la difesa la coppia Mustafadaza-Medina, ai lati Silva e uno tra Bayramov e Jafarguliyev. In cabina di regia pronto Bicalho, insieme a lui Jankovic più di Montiel, che è appena rientrato da un infortunio. La batteria di trequartisti sarà formata da Andrade, Addai e Zoubir, che agiranno a supporto della punta Duran.

Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) martedì 25 novembre ore 21:00

NAPOLI (3-4-3) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Neres, Hojlund, Lang. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Rrahmani-Juan Jesus 60-40%, Gutierrez-Olivera 60-40%, Neres-Politano 55-45%, Lang-Politano 55-45%

Indisponibili: Lukaku, Meret, De Bruyne, Gilmour, Anguissa, Spinazzola (in dubbio), Marianucci (fuori lista), Mazzocchi (fuori lista)

QARABAG (4-2-3-1) probabile formazione: Kochalski; Silva, Mustafazada, Medina, Bayramov; Bicalho, Jankovic; Andrade, Zoubir, Addai; Duran. Allenatore: Qurban Qurbanov

Ballottaggi: Bayramov-Jafarguliyev 55-45%, Jankovic-Montiel 60-40%

Indisponibili: Borges

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su DAZN, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net