Infortunio Hojlund? Il Mattino: "No, cambio precauzionale! Allarme già rientrato"

Nonostante la serata esaltante degli esterni, Rasmus Hojlund ha lasciato il campo contro l'Atalanta senza la gioia del gol e, soprattutto, con un piccolo spavento nel finale. L'attaccante danese, infatti, è stato sostituito da Lucca dopo un contrasto di gioco che lo ha costretto a sedersi a terra per un attimo. Tuttavia, come riporta Il Mattino, l'allarme è già rientrato. La sostituzione voluta da Antonio Conte è stata puramente precauzionale, volta a evitare qualsiasi complicazione in vista dei prossimi impegni.

Non ci sono dunque particolari preoccupazioni per la sua presenza in vista del match di Champions League di martedì sera al Maradona contro il Qarabag: salvo sorprese, Hojlund sarà regolarmente a disposizione. Resta ora da capire quale sarà la scelta di Conte per il reparto offensivo, se dare continuità agli esaltanti Lang e Neres o optare per le prime rotazioni in ottica gestione fisica.