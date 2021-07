Politano su Napoli-Verona: "Gara storta, capita a tante big con le piccole"

Nel corso dell'appuntamento in piazza con i tifosi, Matteo Politano ha risposto alle domande dei sostenitori azzurri.

Più deluso per la mancata convocazione in nazionale o la mancata Champions?

"Una bella domanda, ma più per il Napoli perché ce l'abbiamo messa tutta, non ci siamo riusciti e c'è tanta delusione. E' stata una gara storta, può succedere, tante big hanno lasciato punti alle piccole, ma sono sicuro ci rifaremo".

Qual è l'obiettivo della stagione?

"Provare ad arrivare il più lontano possibile in ogni competizione, arrivare almeno tra le 4 in campionato e poi puntiamo tanto alla Coppa Italia ed all'Europa League, noi vogliamo sempre arrivare in fondo".

Cosa vi sta trasmettendo Spalletti?

"Io l'ho già avuto all'Inter. Grande entusiasmo, tenere palla più possibile, ma giocando in avanti e senza tornare indietro".

Ti sei sentito con Insigne? Cosa ti ha detto?

"Quasi tutti i giorni mi sono sentito con Lorenzo e Di Lorenzo, hanno fatto un europeo fantastico e siamo orgogliosi di averli con noi".