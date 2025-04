Foto Riapertura 3° anello, Ass. Cosenza: "Puntiamo ad 8mila posti in più per i lavori. Ed il 1° anello..."

Edoardo Cosenza, Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione civile del Comune di Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli dopo aver pubblicato anche alcune foto sulla sua pagina Facebook che mostrano i tecnici al lavoro sul tezo anello dello Stadio Maradona.

“Il terzo anello è chiuso da 21 anni, fu chiuso per delle fastidiose vibrazioni, non per un problema di sicurezza. Sto studiando con un gruppo di esperti per conto del sindaco Manfredi se è possibile per eliminare queste fastidiose vibrazioni. Stiamo facendo delle prove anche con l’aiuto della tecnologia moderna. Hanno incuriosito delle immagini che ho pubblicato sui miei canali social che servono a capire come stiamo lavorando.

Costi di questa operazione? Sono interventi mediamente costosi perché sono tecnologie molto affinate, ad esempio gli aerei militari vibrano parecchio con questi apparecchi si va a migliorare. Se quello che stiamo verificando dovesse essere confermato allora potremmo aumentare la capienza del Maradona e per non perdere posti durante i lavori: parliamo di uno stadio che è quasi sempre sold out. Il terzo anello contiene circa ottomila posti, se il primo anello va verso la pista si possono aggiungere altri posti. Ci sono molti margini di miglioramento, prima di fine aprile però non avremo una risposta a questa domanda perchè presenteremo una relazione al presidente De Laurentiis”.