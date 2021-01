RILEGGI LIVE - Napoli-Spezia 4-2: è finita, gli azzurri volano in semifinale!

Il Napoli batte 4-2 lo Spezia chiudendo il discorso qualificazione nel primo tempo. La squadra di Italiano ha accorciato le distanze nella ripresa ma non è bastato. Gli azzurri volano in semifinale di Coppa Italia dove se la vedranno con l’Atalanta.

22.53 - Finisce il secondo tempo

90' - Concessi 3 minuti di recupero.

89' - Osimhen prova a sfondare sulla fascia sinistra, ignora Lobotka, ma viene raddoppiato e perde palla.

87' - Altra sostituzione tra le fila degli azzurri: entrano Di Lorenzo e Bakayoko al posto di Politano e Mertens.

85' - Forcing finale dello Spezia e Napoli costretto a difendere nella propria metà campo.

83' - Incursione di Bastoni che entra in area di rigore, scarica fuori per Ricci che scodella al centro ma trova la copertura di Insigne.

80' - PALO DEL NAPOLI! Conclusione dI Demme, Krapikas tocca quel po' che basta e spedisce la sfera sul legno alla sua destra.

79' - Lancio di Koulibaly per Osimhen beccato però in fuorigioco.

77' - Il Napoli ha avuto un netto calo di concentrazione in questa ripresa e Gattuso non è per niente soddisfatto.

75' - E' un doppio cambio: esce anche Gyasi, rimpiazzato da Farias.

75' - Sostituzione per lo Spezia: fuori Vignali, dentro Ramos.

73' - GOL DELLO SPEZIA! Napoli che dopo il primo gol subito cala la concentrazione. Acampora raccoglie il pallone al limite dell'area dopo un errore di Koulibaly, tiro in porta deviato da Manolas e Ospina battuto.

70' - GOL DELLO SPEZIA! Lo Spezia accorcia le distanze con Gyasi che sfrutta una disattenzione della difesa del Napoli e infila Ospina.

68' - Doppio cambio per il Napoli: dentro Lobotka e Osimhen, fuori Elmas e Zielinski.

66' - Qualche problemino fisico per Manolas, rimasto a terra dopo aver subito un pestone. Zoppica il greco ma non dovrebbe essere nulla di grave.

63' - Leo Sena cerca Gyasi ma il suo passaggio è impreciso e recupera così il Napoli.

61' - Cartellino giallo per Mario Rui che entra in ritardo su Verde e commette fallo.

59' - Altro suggerimento in profondità per Verde ed altro fuorigioco dell'ex attaccante della Roma.

57' - Lancio lungo per Verde, beccato però in posizione irregolare.

55' - Lo Spezia prova a pressare alto, ma il Napoli fa girare velocemente la sfera mandando a vuoto il pressing.

53' - Sventagliata per Hysaj, che scarica su Mertens. Il belga salta Acampora ma si fa scippare il pallone da Gyasi.

52' - Grande rasoterra di Zielinski per Insigne involato in campo aperto. Bravo Terzi in scivolata.

51' - Accelerazione di Politano ma Ismajli gli passa davanti e blocca tutto.

50' - Napoli che ha iniziato la ripresa con ben altro ritmo rispetto al primo tempo ma continua a fare la partita.

47' - E' un triplo cambio: escono anche Estevez e Dell'Orco, dentro Sena e Bastoni.

46' - Sostituzione all'intervallo anche per lo Spezia: fuori Galabinov, dentro Agudelo.

46' - Sostituzione per il Napoli all'intervallo: esce Lozano, dentro Mertens.

22.04 - Inizia il secondo tempo

All'intervallo Eljif Elmas, centrocampista azzurro autore del quarto gol, è intervenuto al microfono di Rai Sport: "Abbiamo fatto molto bene, giocando con continuità e realizzando quattro gol ad una squadra forte come lo Spezia. C'è ancora un tempo da giocare, speriamo di fare ancora meglio, come dice il mister. Siamo felici che il primo tempo sia andato così".

Termina 4-0 un primo tempo senza storia. Il Napoli domina nei primi 45 minuti e realizza un gol ogni dieci minuti. Tutto facile per la squadra di Gattuso.

21.48 - FINE PRIMO TEMPO!

44' - Hysaj serve Politano, che prova a far filtrare per Elmas. Chiude Terzi.

40' - GOOOOL DI ELMAS! Insigne con un controllo di petto elude il difensore, punta la porta e serve Elmas. Il macedone in area di rigore, a tu per tu col portiere, incrocia il destro e realizza il quarto gol.

39' - Spezia che ha perso lucidità nella fase di palleggio, molti errori per i ragazzi di Italiano.

37' - Hysaj serve Lozano in profondità che si incunea in area e tira in porta. Tutto fermo, fuorigioco del messicano.

34' - Sempre il numero 24 azzurro pericoloso. Si accentra dalla sinistra e prova un tiro a giro che esce troppo debole. Nessun problema per Krapikas.

32' - INSIGNE! Grande giocata del capitano azzurro che prova a sorprendere il portiere avversario con un tiro dalla lunga distanza che termina di poco alto.

31' - Dopo un check con il VAR viene confermato anche questo gol: regolare la posizione di partenza dell'ex Inter.

30' - GOOOOOL DI POLITANO! Zielinski parte sul centro-sinistra, cross dall'altra parte del campo per Politano che in area di rigore si ritrova indisturbato e con un tocco morbido batte Krapikas. 3-0 Napoli.

27' - Sugli sviluppi del corner è Manolas a svettare, ma il suo colpo di testa termina alto.

26' - Dopo un'azione in ripartenza, Lozano serve Elmas sulla destra. Il macedone si accentra e calcia in porta. Tiro deviato in calcio d'angolo.

25' - Politano si accentra e prova la conclusione: mura la difesa bianconera.

23' - Estevez e Vignali combinano sulla destra. Demme però si frappone col corpo e subisce il fallo.

20' - GOOOL DI LOZANO! Lancio in profondita di Demme per il Chucky che uno contro uno con il portiere non sbaglia e insacca all'incrocio dei pali il gol del 2-0.

18' - Buona giocata di Elmas e palla in verticale per Lozano che non riesce a controllare la palla e il possesso ritorna allo Spezia.

17' - Serie fitta di passaggi per il Napoli, gli ospiti non concedono spazi.

15' - Scontro di gioco tra Manolas ed Estevez. Restano entrambi a terra e l'arbitro ferma il gioco. Nulla di grave per i due.

14' - Koulibaly premia lo scatto in profondità di Lozano ma il messicano è in fuorigioco.

13' - Mario Rui! Dopo una bell'azione sulla sinistra di Insigne, pallone al centro dell'area per Politano che tocca per il portoghese che calcia in porta. Tiro a giro e Krapikas devia in corner.

11' - Dell'Orco porta palla sulla sinistra, tocco per Gyasi che però manca l'aggancio.

10' - Ammonito Lozano per un'entrata in ritardo su Terzi.

8' - Lo Spezia reagisce subito. Bella manovra degli ospiti, che sfondano con Verde a destra. Suggerimento basso per Galabinov, che calcia così così e non inquadra la porta.

6' - Dopo un silent check con il VAR Nasca, Fourneau conferma la validità del gol del Napoli: tutto regolare, 1-0 al Maradona.

5' - GOOOOL Di KOULIBALY! Sul calcio di punizione calciato da Insigne, la difesa spezina allontana il pallone. Manolas rimette al centro, dopo un batti e ribatti la sfera arriva ad Hysaj che mette in mezzo e Koulibaly di tacco realizza il gol dell'1-0.

4' - Politano prova ad andar via sulla destra ma viene chiuso da Terzi, sul prosieguo dell'azione fallo su Hysaj e punizione per il Napoli.

2' - Napoli che inizia la partita con un fraseggio corto per cercare di aprire le maglie difensive avversarie.

21.03 - PARTITI! Inizia la gara

20.57 - Tutto pronto, le squadre fanno il loro ingresso in campo

20.47 - Le squadre rientrano negli spogliatoi.

20.46 - Lo speaker annuncia le formazioni ufficiali

20.15 - Le due squadre in campo per il riscaldamento

19.52 - Ufficiali le scelte di formazione di Rino Gattuso in vista dei quarti di finale di Coppa Italia contro lo Spezia. L'allenatore del Napoli sceglie Lozano punta con Politano a destra. C'è Elmas titolare a centrocampo. Da capire la posizione di Zielinski, se agirà da trequartista o mezzala.

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Lozano, Insigne. All.: Gattuso.

Spezia (4-3-3): Karapikas; Vignali, Ismajli, Terzi, Dell’Orco; Estevez, Ricci, Acampora; Verde, Galabinov, Gyasi. All.: Italiano.

19.35 - Lo Spezia ha raggiunto lo stadio Maradona dove questa sera proverà a fare un’altra impresa dopo aver già eliminato la Roma all’Olimpico.

Italiano deve fare a meno di Nzola, Ferrer, Mattiello, Saponara, Pobega e Piccoli infortunati, oltre al portiere Provedel rimasto a riposo. Le rotazioni iniziano tra i pali con Krapikas, classe '99 già in campo a Roma, linea difensiva con Erlic e Ismajli con Vignali a sinistra e Bastoni a destra. A centrocampo il napoletano Acampora, Ricci e Deiola ed in attacco Agudelo e Verde (favorito su Farias e Gyasi) in supporto all'unica punta Galabinov che è una scelta obbligata.

Gattuso dovrebbe passare al 4-3-3, concedendo così un turno di riposo a Bakayoko, schierando una mezzala in più come Elmas oltre a Zielinski e Demme vertice basso. In difesa spazio a Hysaj (favorito su Di Lorenzo) con i titolari Manolas, Koulibaly e Mario Rui davanti ad Ospina ed in attacco il vero dubbio: Petagna ci sta provando ma non dovrebbe farcela dall'inizio (come Mertens ed Osimhen) e quindi spazio a Politano, Lozano versione centravanti ed Insigne.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Spezia, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia! Nel bel mezzo dei rumors sui contatti di ADL con altri allenatori, Rino Gattuso è chiamato a vincere e convincere dopo le due brutte sconfitte con Juventus e Verona. Al Maradona torna lo Spezia, dopo lo gara stregata in campionato, ed in palio c'è l'accesso alle semifinali di Coppa Italia, contro l'Atalanta vittoriosa con la Lazio