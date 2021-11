RILEGGI LIVE - Napoli-Verona 1-1 (14' Simeone, 18' Di Lorenzo): termina in parità al Maradona!

Termina in parità il match del Maradona tra Napoli e Hellas Verona. Al gol di Simeone nel primo tempo ha risposto pochi minuti dopo Di Lorenzo. Secondo pareggio stagionale in campionato per gli azzurri.

19.58 - Finisce il match

93' - ESPULSO KALINIC! VERONA IN NOVE UOMINI! Gomitata dell'attaccante ai danni di Mario Rui.

91' - Ultima mossa di Spalletti: entra Petagna al posto di Osimhen.

90' - Vengono concessi 4 minuti di recupero.

90' - PALO DI MERTENS! Sugli sviluppi di un calcio di punizione, il belga centra il palo. Si salva il Verona.

88' - Secondo cartellino giallo per Bessa, espulso dall'arbitro.

87' - Ammonito Osimhen per proteste.

86' - Doppio cambio per gli azzurri: entrano Ounas e Mertens, fuori Anguissa e Insigne.

84' - Doppia sostituzione per il Verona: dentro Magnani e Kalinic al posto di Gunter e Caprari.

80' - Cartellino giallo per Bessa per una trattenuta ai danni di Fabian.

77' - Lasagna prova una conclusione di prima che termina lontanissima dallo specchio.

75' - Doppio cambio per il Verona: escono Simeone e Barak ed entrano Bessa e Lasagna.

73' - Insigne riceve in area, si sposta la sfera sul destro e calcia. Tiene ancora il muro gialloblù.

71' - Osimhen riparte con velocità e allarga per Lozano. Imbucata per Di Lorenzo, Ceccherini legge bene e devia il suggerimento in angolo.

68' - Altro giallo per il Verona: Dawidowicz trattiene Insigne e viene ammonito.

67' - BARAK! Simeone protegge palla e appoggia in area per il centrocampista: da ottima posizione esce fuori un tiro debole che blocca Ospina.

65' - Osimhen raccoglie un lancio lungo di Ospina e appoggia per Lozano. Il messicano rientra sul mancino e calcia: tiro che si alza sopra la traversa.

62' - Doppia sostituzione per il Napoli: escono Politano e Zielinski, dentro Lozano e Elmas.

60' - Duro scontro di gioco a centrocampo tra Tameze e Zielinski: entrambi a terra, in campo gli staff sanitari.

58' - Cartellino giallo per Veloso: il portoghese viene punito per una trattenuta su Zielinski.

55' - Anche in questo secondo tempo il ritmo della partita è molto elevato.

52' - Politano va alla battuta di un calcio di punizione: spiovente troppo profondo in area, palla che termina sul fondo.

50' - Insigne e Osimhen combinano nello stretto. Il nigeriano entra in area e finisce a terra nel contatto con Gunter: per Ayroldi il fallo è in attacco.

48' - Punizione insidiosa cakciata dalla lunga distanza da Insigne: il pallone rimbalza dinanzi a Montipò che è bravo a smanacciare.

19.08 - RIPARTITI! Inizia la ripresa.

Dopo 45 minuti ad altissima intensità Napoli e Verona sono sull'1-1: al vantaggio di Simeone risponde Di Lorenzo. Squadre negli spogliatoi.

45' - Termina senza recupero il primo tempo.

44' - Tocco di braccio in area del Verona di Dawidowicz cul cross di Insigne: il capitano protesta ma niente VAR.

44' - Spallata di Faraoni su Mario Rui al limiti dell'area che vola a terra, Ayroldi lascia correre.

42' - PALO DI OSIMHEN! Politano salta casale sulla destra e la mette al centro per il nigeriano, gran controllo e girata di sinistro che colpisce in pieno il legno con Montipò battuto.

41' - Giallo per Barak: trattenuta ai danni di Fabian Ruiz.

39' - Fabian appoggia subito a Mario Rui: sinistro da fuori area murato.

37' - Osimhen vola sulla fascia, palla al centro, arriva Anguissa che però spara alta.

34' - INSIGNE! Sponda in area di Mario Rui per Insigne, gran controllo e sinistro sotto la traversa, Montipò mette in angolo. Non è però corner perché il capitano del Napoli era in fuorigioco.

32'- Verona di nuovo pericoloso: sinistro di Barak in area smorzato da Rrahmani, Ospina può bloccare in scioltezza.

30' - Giallo per Rrahmani: Il difensore del Napoli non trova la palla ma i piedi di Simeone.

27' - POLITANO! Giocata classica di Insigne sul secondo palo per Politano, colpo di desta che trova pronto Montipò anche se la palla era già uscita.

23' - Ripartenza del Napoli, Insigne lancia Osimhen che crea il panico in area del Verona, palla butta in fallo laterale.

18' - DI LORENZO!!! GOOOOOOOOOOOOOOOL!!! Dagli sviluppi di una punizione, torre di Rrahmani per Fabian che mette un cioccolatino per Di Lorenzo: destro forte, basso e centrale che buca Montipò sotto le gambe.

15' - INSIGNE! Reazione immediata del Napoli: Politano mette al centro per Zielinski, che a sua volta gira in area a Insigne: tiro di prima intenzione che termina alto sopra la traversa.

13' - VERONA IN VANTAGGIO! Barak salta Mario Rui sulla destra e mette al centro, guizzo di Simeone che in scivolata anticipa Rrahmani e mette la palla in rete.

12' - Occasione per il Verona! Barak tra linee serve al limite dell'area Caprari, destro dell'esterno deviato da Ospina.

9' - Azione insistita del Napoli, destro al volo di Osimhen da posizione defilata deviato in angolo da Casale.

7' - Juan Jesus anticipa bene Simeone in area.

2' - Subito un rischio per il Verona sul pressing di Osimhen: Montipò spazza via e si salva per un secondo.

18.05 - Partiti!

17.58 - Le squadre fanno il loro ingresso in campo.

17.46 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, prima del match con l'Hellas Verona è intervenuto al microfono di Dazn: "Sarò ripetitivo, ma la squadra deve pensare a fare la sua partita. Il percorso è lungo, oggi è una partita importante come ogni domenica. Non dobbiamo pensare agli altri, ma solo a noi stessi e a fare una grande partita".

Spalletti ha recuperato Juan Jesus. "Sta facendo molto bene. All'Inter ha fatto grandi campionati, anche alla Roma ha fatto la sua parte. L'anno scorso è stato poco utilizzato. Noi abbiamo avuto questa possibilità in estate, Spalletti lo conosceva e abbiamo puntato su di lui. Finora ha dato grandi risposte".

De Laurentiis ha detto che deciderà Insigne sul rinnovo: è previsto un incontro? "I rapporti sono ottimi sia con l'agente che con Lorenzo, che in questo momento sta pensando al campo. Non ci sono novità, in questo momento è così".

17.45 - Scorrono le immagini storiche di Diego Armando Maradona sui monitor luminosi dello stadio che porta il suo nome. Ricordiamo che oggi verrà inaugurata la maglia speciale in onore del Pibe de Oro.

17.40 - Di Lorenzo, difensore del Napoli, ha parlato a Dazn: "L'anno scorso è passato, pensiamo a questo Napoli-Verona!

17.35 - Continua a riempirsi lo stadio con le curve quasi piene. Poco meno di mezz'ora all'inizio della partita.

17.23 - Ecco l'ingresso in campo del Napoli: ovazione del pubblico per i calciatori allenati da Spalletti.

17.15 - Applausi del Maradona per Ospina, Meret e Marfella che entrano in campo per il riscaldamento. Fischi assordanti per i colleghi del Verona che si riscalderanno sotto la Curva A.

17.00 - Ufficiali le scelte dei due allenatori, Spalletti e Tudor. Ecco le formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Fabian, Anguissa; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Casale; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor

16.57 - Il tabellone luminoso mostra le immagini della maglia speciale dedicata a Maradona, applausi dagli spalti.

16.50 - Comincia a riempirsi lo stadio coi tifosi che prendono posto, attesi circa 25mila spettatori per la sfida di questo pomeriggio.

16.30 - Per la gara di oggi verrà inaugurata la maglia speciale dedicata a Maradona (qui le foto) che sarà utilizzata per le prossime tre partite. La maglia è già andata a ruba sullo store online del Napoli. La maglia ha diviso i tifosi, le opinioni sono contrastanti.

16.00 - Tornelli aperti e i primi tifosi sono già entrati, file moderate all'esterno dello stadio Maradona. Tutto sotto controllo.

Amici di Tuttonapoli, benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Verona, match valido per la dodicesima giornata di campionato. Squadre in campo alle ore 18, in serata l'altra capolista Milan è attesa dal derby contro l'Inter.