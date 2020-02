Samp-Napoli 2-4, le pagelle: ci pensa Diego... Demme! La difesa arranca, vittoria di cuore

SAMPDORIA-NAPOLI 2-4 (3' Milik 16' Elmas, 26' Quagliarella, 73' Gabbiadini rig., 83' Demme, 98' Mertens)

Meret 5,5 - Difficile attribuirgli responsabilità sul gol di Quagliarella, riuscendo ad arrivarci ma non a respingerla per la forza data alla conclusione. Per poco ci arriva anche sul rigore, ma stasera non trova il guizzo miracoloso. Fa un po' di fatica col gioco con i piedi e Gattuso non gradirà.

Hysaj 6 - Scivola e concede a Quagliarella una conclusione senza pressione, che però da fuori indirizza meravigliosamente. Se la cava bene in uscita, ma non riesce ad essere sempre innescato da Meret ed i centrali e non a caso il Napoli in quei frangenti fa fatica.

Manolas 5,5 - Diversi ottimi interventi, soprattutto quando può far valere la velocità nello scappare all'indietro, ma anche il tocco su Quagliarella che poteva costare due punti al Napoli: prende il pallone, poi però tocca il tallone quasi inconsapevolmente.

Di Lorenzo 6 - Considerando che è pur sempre un laterale adattato da centrale, non demerita. Sua la sponda su calcio d'angolo che porta Elmas al raddoppio. E' più preciso di Manolas in uscita dal basso, poi viene sorpreso da Gabbiadini, ma il VAR lo salva per un tocco di braccio.

Mario Rui 6 - Dopo un ottimo inizio poi non mancano le sbavature, a volte perde lucidità, ma è da premiare per lo spirito che mette in campo fino alla fine, lottando su ogni pallone come se fosse l'ultimo.

Elmas 6,5 - Qualità e personalità, puntando sempre la porta quando imbeccato. Nella lotta non si tira indietro, al punto da creare un parapiglia. Realizza il raddoppio seguendo con cattiveria la sponda sul primo palo e resta lucido anche nella ripresa. (dall'80' Politano sv)

Lobotka 6 - Il voto è la media tra l'ottimo palleggio fatto vedere nella prima parte dominante del Napoli, giocando sempre di prima e facendo viaggiare il pallone, e le sofferenze in fase difensiva quando viene fuori la Samp. (dal 60' Demme 7 - Entra, mette ordine davanti alla difesa ed in uscita dal basso e - non proprio un dettaglio - arriva a rimorchio e sigla il gol-vittoria nel momento più difficile. Chiamatelo Mr. Wolf, risolve problemi)

Zielinski 6,5 - Il più preciso del centrocampo del Napoli. Sbaglia poco, offre sempre uno scarico e firma l'assist calibrando meravigliosamente un cross leggermente arretrato che manda Milik in gol.

Callejon 6 - Resta largo, dà ampiezza ed i compagni lo trovano spesso, ma non riesce ad andare al di là di qualche cross. Dà aiuto, ma finisce per stringere molto e viene richiamato in panchina quando il Napoli va alla ricerca del gol (dal 72' Mertens 6,5 - Buon impatto sul match, conquistandosi diversi falli nel finale, fino al gol allo scadere che certifica la superiorità del Napoli)

Milik 7 - Sblocca la gara con un gol bellissimo, colpendo di testa andando all'indietro e sfruttando la forza del cross per indirizzarla sul palo lontano. Sfiora la doppietta alla seconda conclusione e nella fase più sofferta lotta su ogni pallone e aiuta la squadra a salire.

Insigne 6,5 - Non la migliore partita, neanche per la verità all'altezza delle ultime due, ma si sacrifica, non perde mai la fiducia ed alla fine viene da un suo tentativo nel finale nasce la respinta per il gol facile di Demme. Fino a qualche momento prova a far sviluppare l'azione sulla solita catena, con tanti errori rispetto alle ultime gare, ma giocando sempre per la squadra.