Sarebbe così folle schierarlo titolare con il Barcellona?

(Di Carmine Ubertone) E’ l’inaspettato che stupisce, ciò che fa saltare il meccanismo del tempo e ti fa perdere l’equilibrio. Chi ha chiuso i conti nella vittoria col Sassuolo è stato Allan, ormai al passo d’addio col Napoli. Il brasiliano ha preso il posto di Fabian al minuto 79 e con un bel diagonale ha siglato il definitivo 2-0. Il centrocampista, in questa stagione, ha raccolto un bottino molto al di sotto delle proprie attese: sono 22 le partite giocate in campionato, con due reti segnate (una all'andata e l'altra al ritorno proprio contro il Sassuolo) ed un assist con la Spal. Troppo poco per un calciatore delle sue qualità.

C’è profonda delusione dove c’è stato amore profondo. Allan, a Napoli, ha vissuto stagioni da protagonista diventando uno dei beniamini dei tifosi, ma poi, come in tante storie d’amore, qualcosa si è rotto e non si è più sanato. I rumors di mercato sono tanti, l’Everton di Ancelotti è pronto ad accogliere il brasiliano, ma prima c’è ancora una stagione da terminare con la maglia azzurra.

Nella gara col Parma, e nei dieci minuti e passa che Allan ha giocato col Sassuolo, ha dimostrato di avere buona gamba, di avere una condizione fisica discreta, cosa che non può essere sottovalutata. E’ così assurdo pensare che il brasiliano possa essere titolare nella gara col Barcellona? Tutti conosciamo quanto sia forte. Se Allan sta bene può essere un asso nella manica di Gattuso, date anche le recenti prestazioni sotto la sufficienza di Fabian e Zielinski.

A Barcellona, in cabina di regia, ci potrebbe essere Lobotka, che - come ha spiegato Gattuso in conferenza - soffre di più rispetto a Demme la fase d'interdizione. Se in condizione, chi meglio di Allan può affiancare il play slovacco per evitargli troppi compiti difensivi. Ci sarà tutto il tempo per dirsi eventualmente addio, ora c’è un appuntamento con la storia segnato in agenda.