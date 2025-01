Sky - Comuzzo, il Napoli sale a 35mln: summit agente-club e tentativo di Giuntoli

Il Napoli ha rotto gli indugi e ha deciso di spingere per arrivare a Pietro Comuzzo, giovane difensore di proprietà della Fiorentina. Dovrebbe essere attualmente in corso, riferisce Sky Sport, un incontro tra il club viola e l’agente del centrale classe 2005 per decidere se accettare la nuova offerta del Napoli da 35 milioni di euro bonus compresi.

Anche la Juventus, svela l’emittente satellitare, aveva provato nei giorni scorsi a fare un sondaggio per Comuzzo ma senza formulare una proposta ufficiale alla società gigliata. Il Napoli aspetta il sì definitivo del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, che però vorrebbe 40 milioni, anche includendo i bonus.