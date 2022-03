SONDAGGIO - Insigne, l’80% degli utenti di Tuttonapoli lo vuole in panchina a Verona

L’80% degli utenti di Tuttonapoli propende per questa soluzione, vedremo cosa deciderà Spalletti e se darà ancora fiducia a Lorenzo

Nel sondaggio proposto dalla nostra redazione in merito alla possibilità di una partenza dalla panchina di Lorenzo Insigne a Verona, gli utenti di Tuttonapoli.net si sono schierati in maniera inequivocabile. Il capitano del Napoli, complice una stagione difficile dal punto di vista realizzativo e viste le particolari caratteristiche della squadra di Tudor, non deve partire titolare domenica pomeriggio. Appena sette reti quest'anno in 28 partite giocate (l'anno scorso erano il doppio), ma solo un gol su azione. L’80% degli utenti di Tuttonapoli propende per la panchina, vedremo cosa deciderà Spalletti e se darà ancora fiducia a Lorenzo. Rispondi anche tu al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net. (Qui per votare).