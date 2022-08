Spalletti a Sky: "Meret? Per ora è il nostro portiere, deve avere personalità. Sul mercato e Kvara..."

"Kim ha giocato bene, ha fatto vedere fisicità, reattività e bravura tecnica con piedi".

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha commentato il pareggio con il Maiorca ai microfoni di Sky Sport: "Il primo tempo abbiamo fatto bene, mentre nel secondo la palla viaggiava lentamente, avevamo difficoltà a gestirla e loro erano ben piazzati. Quando si gioca con due moduli diversi e non sei aggressivo nel recupero palla è più difficile, ma nella ripresa dovevamo far meglio. Kim ha giocato bene, ha fatto vedere fisicità, reattività e bravura tecnica con piedi. Kvaratskhelia ha offerto una prova più che sufficiente: ha capacità di saltare l'uomo, anche se è stato sfortunato in alcune situazioni".

Su Meret: "Per ora è il nostro portiere e deve avere personalità, non può bastare una spallatina per andare giù".

Sul mercato: "Ne parleremo alla fine. Dobbiamo ridurre il monte ingaggi e così abbiamo una parte limitata di mercato, ma vogliamo crescere e ce la giocheremo sebbene ci siano degli squadroni".